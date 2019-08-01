Hayatlarında hiç uçağa binmeyen çocuklar, gökyüzüyle buluştu

Mersin'in Akdeniz Belediyesi organizesinde, Karacailyas Veteranlar Spor Kulübü Derneği ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen etkinlikte, daha önce hayatlarında hiç uçağa binemeyen çocuklar hafif motorlu hava aracıyla (mikrolight) uçmanın keyfini yaşadı

İlk uçuşu Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak yaparken, çocuklar sırayla uçmanın heyecanını yaşadı

MERSİN - Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi organizesinde, Karacailyas Veteranlar Spor Kulübü Derneği ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu desteğiyle düzenlenen etkinlikte, daha önce hayatlarında hiç uçağa binemeyen çocuklar hafif motorlu hava aracıyla (mikrolight) uçmanın keyfini yaşadı. İlk uçuşu Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak yaparken, çocuklar sırayla uçmanın heyecanını vardı.

Akdeniz Belediyesi organizesinde, Adanalıoğlu sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar uçmanın heyecanını doyasıya yaşadı. İlçede dezavantajlı durumda bulunan ve daha önce hiç uçağa binmeyen çocukların katıldığı etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Mustafa Gültak, seçimlerin ardından göreve gelir gelmez vatandaşlara, kadınlara, gençlere ve çocuklara söz verdikleri hizmet ve projeleri tek tek gerçekleştirdiklerini söyledi. Bugün verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin heyecanını yaşadıklarını kaydeden Gültak, "Kuşlar gibi gökyüzünde özgürce uçabilmek, insanoğlunun en büyük hayallerinden biridir. Çünkü uçmak gerçekten de özgürlüktür. Bizler de bugün, dezavantajlı durumdaki başarılı çocuklarımızın bu hayalini gerçekleştiriyoruz. Hafif motorlu uçuş aracı ile yüzlerce çocuğumuz, gökyüzünde adeta kuşlar gibi özgürce uçabilecek. Böylece bugüne dek imkansız sandıkları bir hayalleri gerçekleşmiş olacak. Amacımız, çocuklarımıza hem uçma keyfini yaşatmak hem de havacılığı sevdirmek. Yeni ve farkındalık oluşturan sosyal projelerimizin devam edeceğini özellikle vurgulamak isterim. Nitekim yakın bir süreçte 4 mahallemize portatif yüzme havuzları kuracağız. Böylece daha önce hiç havuzda yüzme şansı bulamayan çocuklarımıza bu keyfi yaşatacağız. Ayrıca Akdeniz Yılmaz Güney Parkı ve Tesisleri Yenileme Projemizi de başlattık. Bu parkımızda bulunan ancak geçmişte atıl bırakılan yüzme havuzu ile nişan-düğün törenlerinin yapılabileceği tesisimizi bu yıl yenileyerek yeniden halkımıza kazandıracağız. Ayrıca tesisin içine bir aşevi de yaptıracağız" dedi.

Gönül belediyeciliği şiarıyla hem görevli hem gönüllü olacaklarını dile getiren Gültak, "Akdeniz'de bir değişim, dönüşüm ve yenilenme başladı. Bu değişim ve dönüşümü kesintisiz sürdüreceğiz. Ana hedefimiz Akdeniz ilçemizde yaşayan insanlarımızın, hizmetler anlamında geçmişte uğradığı haksızlığı ve eşitsizliği ortadan kaldırmak, Akdeniz'i ve Akdeniz halkını hak ettiği yere ulaştırmaktır. Akdeniz'de yaşanan insanlık dramına son vererek halkımızın makus talihini inşallah hep birlikte, el ele vererek değiştireceğiz. Mersin ve Akdeniz'de huzurun, barışın, kardeşlik ve sevginin teminatçısı olacağız. Asla hiçbir ayırım yapmadan insanlarımızın gönlüne dokunacağız, hizmet vereceğiz. Bu güzel ve renkli etkinlikte aramızda olmanızdan, heyecanımızı paylaşmanızdan dolayı en kalbi şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından mikrolight ile ilk uçuşu Başkan Gültak gerçekleştirdi. Ardından daha önce hiç uçağa binmeyen çocuklar sırayla uçmanın keyfini ve mutluluğunu yaşarken, özellikle kalkış ile inişlerde heyecanlı anlarda yaşadılar. Bir hafta boyunca devam edecek etkinlikle, çocuklar uçmanın keyfini yaşayacaklar.

Kaynak: İHA