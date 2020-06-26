Hayatını yeşile adayan Himmet amca 11 yılda binlerce ağaç dikti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hayatını yeşile adayan Himmet amca 11 yılda binlerce ağaç dikti

Konya'da yaşayan 61 yaşındaki Himmet Tabak'ın 11 yıl önce doğa sevgisi adına diktiği fidanlar bozkırın ortasında küçük bir ormana dönüştü.

26.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:23

Konya'da yaşayan 61 yaşındaki Himmet Tabak'ın 11 yıl önce doğa sevgisi adına diktiği fidanlar bozkırın ortasında küçük bir ormana dönüştü.

Çumra ilçesindeki Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde yaşayan esnaf Tabak'ın çorak topraklarda verdiği doğa mücadelesi bozkırı yeşile bürüdü.

İlk etapta mahallesindeki yol kenarlarına fidan diken Tabak, zamanla mahallenin ortasındaki boşluk tepeyi de ağaçlandırdı. Gün geçtikçe belediye ve hayırseverlerin de desteğini alan Tabak, 11 yılda binlerce ağacı toprakla buluşturdu.

Emekli olduktan sonra mahallede ilk fidanı diktiğinde kendisine "Deli Ümmet" diye lakap takıldığını, bu lakabı da benimsediğini belirten Tabak, "Buraya ilk geldiğimde, burası çok kuru ve çorak bir yerdi. İlk fidan ekmeye başladığımda bu 'deli' dediler. Hoşuma gidiyor 'deli' denmesi. Zaten deli olmayan biri 30 bin ağaç dikemez. Herkes bir şeylerden zevk alır. Kimi ava çıkar, kimi sinemaya gider veya balık tutar, benim de hobim bu ağaçlar. Onlardan hayat enerjisi alıyorum." diye konuştu.

Yıllar boyunca diktiği ağaçlara gözü gibi baktığını anlatan Tabak, bu işin sevmeden yapılamayacağını kaydetti.

"Her gelen fidanı toprakla buluşturuyorum"

Huzuru ağaçlarda ve doğada bulduğunu belirten Tabak, "Bu iş parayla yapılacak bir iş değil, gönül işi. Sabah 6-7 gibi besmele çekerek Rabbime tevekkül edip buraya geliyorum. Çimleri biçiyorum, ağaçları suluyorum. Buraya gelip diktiğim ağaçların altında çay içmek benim için en büyük zevk. 45 çeşit meyve ağacı diktim. Konya'nın ikliminde yetişmeye müsait ne kadar ağaç varsa buralara ektim. Belediyelerden de yardım aldım. İnsanlar zamanla bana fidan getirmeye başladı. Her gelen fidanı toprakla buluşturuyorum. Bu da bana büyük neşe veriyor. Emekli maaşımın yarısını aileme yarısını ormana harcıyorum. Rabbim bana ömür verdikçe ağaç dikmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Belediyenin kendisine iki adet çim biçme makinesi zimmetlediğini anlatan Tabak, tüm gününü maaş almadan severek, yeşil alanda geçirdiğini söyledi.

Tabak, ilk hedefinin yaşadığı ilçenin 60 bin kişilik nüfusu kadar fidanı toprakla buluşturmak, sonrasında ise Konya'nın nüfusu kadar ağaçtan oluşan ormanı insanlara sunmak istediğini sözlerine ekledi.

Hayatını yeşile adayan Himmet amca 11 yılda binlerce ağaç dikti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti Haber
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Haber
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in tablosuna verilen 6,5 milyon liraya israf eleştirisi yapanlara yanıt verdi Haber
Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet'in tablosuna verilen 6,5 milyon liraya israf eleştirisi yapanlara yanıt...
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haber
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu Haber
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı Haber
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Günlük burç yorumları 26 Haziran 2020 Cuma
Günlük burç yorumları 26 Haziran 2020 Cuma
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi
ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
Ajax'ın yıldızı Klaas Jan Huntelaar, attığı gollerle göz kamaştırıyor
Ajax'ın yıldızı Klaas Jan Huntelaar, attığı gollerle göz kamaştırıyor
Ons altın son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
Ons altın son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Döner üreten fabrikada çalışan işçilerin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı' iddialarına yanıt
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden "Nasrullah Camii'ne restorasyon yerine badana yapıldı" iddialarına yanıt
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
İşitme engellilere özel şeffaf maske üretildi! Artık daha rahat iletişim kurabilecekler
İşitme engellilere özel şeffaf maske üretildi! Artık daha rahat iletişim kurabilecekler
Şarkıcı Şanzel Çetin'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Şarkıcı Şanzel Çetin'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
Kurban kesimi 'randevu' sistemiyle yapılacak
Kurban kesimi "randevu" sistemiyle yapılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Volkan Bozkır Süleyman Soylu Berat Albayrak Fahrettin Koca
Magazin Murat Boz Sezen Aksu Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Serdar Aziz Alper Ulusoy Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Bursa Manisa Deprem
Şu an buradasınız: Hayatını yeşile adayan Himmet amca 11 yılda binlerce ağaç dikti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 12:35:49. #1.15#
title