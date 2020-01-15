: Hayatını kaybeden oyuncu Recep Aktuğ son yolculuğuna uğurlanıyor

15.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:21

Unutulmayan karakterlere hayat veren aynı zamanda ses sanatçısı da olan Recep Aktuğ hayatını kaybetti. Usta oyuncu Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanıyor.

SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Aktuğ, geçtiğimiz aylarda hastaneye kaldırılmış, usta oyuncuya KOAH teşhisi konulmuştu. Recep Aktuğ'un oyuncu kızı Zeynep Aktuğ sosyal medya hesabından; 'Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim.' mesajını paylaşmıştı. Birçok başarılı projede yer alan usta oyuncuyu son yolculuğunda dostları yalnız bırakmadı. Aktuğ'un cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.

ÖLÜM HABERİNİ ALINCA ACILARINI PAYLAŞTILAR

Recep Aktuğ'un vefatının ardından ünlü isimler sosyal medyada paylaşımda bulundu. Rol arkadaşı Nebahat Çehre, Instagram'da Recep Aktuğ'un fotoğrafını paylaşarak, "Sözler bazen anlamlarını yitirir. Işıklar içinde uyu güzel adam" yazdı.

Sanatçı Ferhat Göçer, Twitter'dan "Sanat camiamızın çok değerli bir üstadı.... Ağabeyimiz Recep Aktuğ vefat etti... Çok üzgünüm... Toprağı bol, mekanı cennet olsun..." paylaşımında bulundu. Müzisyen Selçuk Ural, "Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun... Çok üzgünüm, çok erken oldu arkadaşım." sözleriyle üzüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Aktuğ için Oda Tiyatrosu ve Oyuncular Sendikası da başsağlığı mesajı yayımladı.

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