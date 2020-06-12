Hayatını kaybeden Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Altunoğlu için adliyede tören yapıldı
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Hayatını kaybeden Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Altunoğlu için adliyede tören yapıldı

Akciğer kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Muharrem Altunoğlu için mesai yaptığı adliye önünde tören düzenlendi.

Hayatını kaybeden Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Altunoğlu için adliyede tören yapıldı
12.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:10

Akciğer kanseri sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kocaeli Cumhuriyet Savcısı Muharrem Altunoğlu için mesai yaptığı adliye önünde tören düzenlendi.

Kocaeli Adliyesi önündeki törene, Altunoğlu'nun yakınları, mesai arkadaşları, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir ve adliye personeli katıldı.

Burada Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Altunoğlu'nun cenazesi, yarın defnedilmek üzere Eskişehir'e gönderildi.

Törene, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Hakimler ve Savcılar Kurulu da çelenk gönderdi.

"Bütün savcılarımıza örnek bir savcımız ve ağabeyimizdi"

Törenin ardından Başsavcı Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu acı haberden dolayı üzgün olduğunu belirterek, Altunoğlu'nun duayen bir savcı olduğunu söyledi.

Altunoğlu'nun uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gördüğünü ifade eden Korkmaz, ailesine, yakınlarına ve adliye personeline başsağlığı diledi.

Korkmaz, Altunoğlu'nun güler yüzlü bir kişiliğe sahip olduğunu dile getirerek, "Kendisi meslekteki tecrübe ve kıdemiyle bütün savcılarımıza örnek bir savcımız ve ağabeyimizdi. Kendisiyle 2 yıldır birlikte çalışmaktayız. Kendisi hasta olduğu ve tedavi gördüğü zamanlarda dahi işine sadakatten ayrılmadı. Bütün vazifelerini ve evraklarını bizatihi kendisi takip etmekteydi ancak bugün rahmetli oldu, nur içinde yatsın." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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