Hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarıyla alışverişe çıktı
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Hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarıyla alışverişe çıktı

Hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarıyla alışverişe çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü sanatçı Alişan, geçtiğimiz ay koronavirüsten hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın iki çocuğuyla Etiler'de bir AVM'de alışverişe çıktı. İşte detaylar...

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı geçtiğimiz ay kaybeden Alişan, kendisine emanet edildiği yeğenleri ile görüntülendi. Koronavirüse yenik düşen kardeşinin ölümüyle yıkılan ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından, "Geride bıraktıkların artık benim emanetlerim" paylaşımı yapmıştı. Yeğenlerinin çok fazla etkilenmemesi için sık sık onlarla vakit geçiren sanatçı, Etiler'de alışveriş turuna çıktı.

Yeğenlerinin ellerini bir an olsun bırakmayan ve oyuncu mağazasından D&R'a kadar birçok mağaza gezen Alişan, sonrasında elektrikli scooter aldı. Yaklaşık 2 bin TL'lik alışveriş yapan Alişan, muhabirlerden soruları kabul etmeyerek, "Arkadaşlar başka zaman, şimdi olmaz" diyerek yeğenlerinin yanında konuşmak istemedi. Ünlü sanatçıyı görenler, yeğenlerine babalık ediyor yorumları yaptı.

Hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarıyla alışverişe çıktı
Hayatını kaybeden kardeşinin çocuklarıyla alışverişe çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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