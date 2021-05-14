Hayatını kaybeden Filistinliler için Hatay'da gıyabi cenaze namazı kılındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Hayatını kaybeden Filistinliler için Hatay'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Hayatını kaybeden Filistinliler için Hatay'da gıyabi cenaze namazı kılındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hatay'da İsrail'in Mescidi Aksa ve Doğu Kudüs'e saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hatay'da İsrail'in Mescidi Aksa ve Doğu Kudüs'e saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Antakya Ulu Cami'de, cuma namazı sonrasında cami avlusunda toplanan vatandaşlar, hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Hatay Eğitime Destek Platformu üyeleri ve vatandaşlar namazın ardından camiden ayrıldı. - HATAY

Hayatını kaybeden Filistinliler için Hatay'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Hayatını kaybeden Filistinliler için Hatay'da gıyabi cenaze namazı kılındı
Hayatını kaybeden Filistinliler için Hatay'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Ali Tandoğan Ali Palabıyık Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hayatını kaybeden Filistinliler için Hatay'da gıyabi cenaze namazı kılındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 14:17:29. #1.16#

title