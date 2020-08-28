Tehlikeyi hiçe sayarak kamyonet kasasındaki yolculuk yürekleri ağızlara getirdi
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Tehlikeyi hiçe sayarak kamyonet kasasındaki yolculuk yürekleri ağızlara getirdi

Beylikdüzü'nde seyir halindeki kamyonetin kasasında tehlikeye aldırış etmeden eşyaların üzerine uzanarak yolculuk yapan bir kişi, yürekleri ağza getirdi. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

28.08.2020 09:22 | Son Güncelleme: 28.08.2020 10:48

Beylikdüzü'nde seyir halindeki eşya yüklü kamyonetin kasasında tehlikeye aldırış etmeden eşyaların üzerine uzanarak yolculuk yapan bir kişi, yürekleri ağza getirdi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Olay, dün akşam saatlerinde E-5 Karayolu Edirne istikameti Beylikdüzü mevkiinde meydana geldi.

YÜREKLER AĞIZLARA GELDİ

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan eşya yüklü kamyonetin arkasında bulunan bir kişi, hiç bir önlem almadan oradaki eşyaların üzerine uzanarak seyahat etti. Hem uzanan hem telefonundan gözünü ayırmayan kişinin tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Kamyonetin arkasındaki tehlikeli yolculuk ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Trafikte seyir halinde olan kamyonet ise bir süre sonra gözden kayboldu.

Tehlikeyi hiçe sayarak kamyonet kasasındaki yolculuk yürekleri ağızlara getirdi

Kaynak: İHA

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