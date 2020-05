Hayatını ailesine adayan bir kadın...36 yıldır 3 engelli çocuğuna ve hasta eşine bakıyor

Hayatını ailesine adayan bir kadın.

Hayatını ailesine adayan bir kadın...36 yıldır 3 engelli çocuğuna ve hasta eşine bakıyor

SAMSUN - 'Annelerin şahı' 67 yaşındaki Şahsenem Arslan, 36 yıldır engelli 3 çocuğu ve şeker hastalığından bir bacağı kesilen eşine bakıyor.

Şahsenem ve Yaşar Arslan, 1969 yılında hayatlarını birleştirdi. Çiftin bu evlilikten 5 çocukları dünyaya geldi. Biri hafif engelli olan çocukların 4'ü sağlıklı olarak dünyaya geldi ancak 3'ü geçirdiği kas hastalığı sonucu yatalak oldu. 4'ü engelli 5 çocuk annesi 67 yaşındaki Şahsenem Arslan, bir de diyaliz hastası, şeker hastalığından dolayı bir ayağı kesilen 70 yaşındaki eşi Yaşar Arslan'a da bakmasıyla inanılmaz bir fedakarlık örneği gösteriyor.

Şahsenem Arslan; 46 yaşındaki Turan Arslan, 44 yaşındaki Nuran Arslan, 38 yaşındaki Nurhan Arslan isimli çocuklarına bakarken en büyük yardımcısı, 36 yaşındaki en küçük çocuğu Kıymet Arslan oldu. Kendini kardeşlerine adayan Kıymet Arslan, kardeşleri için evlenmeyi dahi düşünmedi. Kardeşlerinin ve annesinin kendine ihtiyacı olduğunu belirten Kıymet Arslan, ömrünün sonuna kadar kardeşlerine ve babasına bakmak istediğini dile getirdi. 30 yıldır yatalak olan Nuran Arslan ise annesini çok sevdiğini belirterek, sadece annesinin değil tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

"51 yıldır birbirimizi kırmadık, üzmedik, darılmadık"

Eşinin çocuklarının yanı sıra kendisine de baktığını ifade eden Yaşar Arslan, "Eşimden çok memnunum. Onun değeri ölçülmez. Çünkü 51 yıldır bu hayatı yaşıyoruz. Bu zamana kadar birbirimizi kırmadık, üzmedik, darılmadık. Hep birbirimize destek olduk. Hasta çocuklarımız var. Kendim de rahatsızlandım. Bacağım kesildi. Çocuklar gibi ben de bakıma muhtaç oldum. Eşim hepimize bakıyor. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

"Her gece çocukların yüzlerini öpüp yatıyorum"

36 yıldır 3 yatalak çocuğuna, 3 yıldır da bacağı kesilen eşine baktığını dile getiren Şahsenem Arslan, "Yeryüzündeki tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun. Şehit annelerine selam söylüyorum. Onlara düşen ateş, her saat bana da düşüyor. 36 yıldır 3 yatalak çocuğuma bakıyorum. Yiyemediler, yedirdim. Yatamadılar, yatırdım. Dönemediler, döndürdüm. Kaldır, döndür, yatır, yedir böyle böyle seneler geçti. Evimizin lambası hiç kararmadı. Gece gündüz onlarla ilgilendim. Çocuklarımla birlikte günlerimiz böyle geçti. En büyük yıkımı da eşimin rahatsızlığı yaptı. Yine de Allah'a şükür olsun bacağı kesildikten sonra acısı ortadan kalktı. Kızım Kıymet de bana yardım ediyor. Ona da dünyalar kadar teşekkür ediyorum. Öyle evlat bulunmaz. Bize yardım etmek için evlenmedi. Evlatlarına kötü davranan anneler öyle yapmasın. Her gece evlatlarının yüzlerini öpsünler de öyle yatsınlar. Ben her gece çocukların yüzlerini öpüp, öyle yatıyorum" diye konuştu.

Şahsenem Arslan, özellikle şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Kaynak: İHA