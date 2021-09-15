Hayatını adadığı eşi için ahşaptan asansör yaptı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan Durdu Okur, hastalıkları nedeniyle yürüyemeyen eşi için evinin dış cephesine ahşaptan asansör yaptı.

İlçenin Çaytepe Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Durdu Okur, şeker hastalığı ve alzaymır sebebiyle bir süredir evinde tedavi gören 67 yaşındaki eşi Meryem Okur'un hayatını kolaylaştırmak için neler yapabileceğine yoğunlaştı.

Geçmişte marangozluk yapan Okur, tekerlekli sandalye kullanan eşinin evden rahatlıkla çıkabilmesi amacıyla oturdukları binanın dışına asansör yapmaya karar verdi.

Bunun üzerine asansör firmalarıyla görüşen Okur, istenilen ücreti yüksek bulunca asansörü kendisi yapmayı planlandı.

Okur, birinci kattaki dairesi ile zemin arasına tamamen ahşap kullanarak asansör yaptı.

Bir çocuk babası Durdu Okur, AA muhabirine, şeker hastalığına bağlı olarak eşinin ayaklarında sorun olduğunu söyledi.

Eşini apartmanın merdivenlerinden indirmenin güçlüğünü yaşadığını anlatan Okur, bu nedenle binanın dışına asansör kurduğunu belirtti.

Okur, tamamen ahşap malzeme kullanarak yaptığı asansörü motor yardımıyla çalıştırdığını ifade ederek, "Evin salonundan açtığım kapı yardımıyla asansöre bindirdiğim eşinin artık daha rahat dışarı çıkarıyorum. Bana 'Bunu yapamazsın. İmkansız' dediler ama ben başardım. Çok mutluyum." dedi.

Eşini çok sevdiğini ve severek evlendiklerini kaydeden Okur, "Eşim de beni çok seviyor. Ben ömür boyu kendisinin yanında olmaya devam edeceğim. Elimden geldiğince her türlü ihtiyacını karşılıyorum. Biz nikah masasında bir ömür geçirmek için söz verdik." ifadelerini kullandı.

Meryem Okur ise kendisine destek olan eşine teşekkür etti.