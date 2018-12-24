Hayatından Endişe Duyulan Dubai Prensesi Latife'nin Fotoğrafı Yayınlandı

BAE Başbakanı Muhammed bin Raşid Devlet el Maktum'un kızı 33 yaşındaki Prenses Latife, bindiği yat ile kaçmayı planladığı Hindistan'a 80 kilometre kala yakalanmış ve Dubai'ye geri getirilmişti. Hayatından şüphe edilen Prenses'in görüntüsü ortaya çıktı.

ÜLKEDE MERAK KONUSU OLMUŞTU

Geri dönüşünün ardından Prenses'in Instagram hesabının kapatılması ve bir daha haber alınamaması ülkede merak konusuydu. Latife'nin babası Başbakan El Maktum daha önce yaptığı açıklamada prensesin iyi ve evde olduğu belirtilmişti. Ancak Prenses Latife'nin yaşadığına dair somut bir kanıt olmaması tartışmaları alevlendirmiş ve farklı insan hakları örgütleri kamuoyunun bilgilendirilmesi için başvuruda bulunmuştu.

İRLANDA'NIN ESKİ BAŞBAKANI'YLA BERABER

Bunun üzerine, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları görevlisi ve İrlanda eski Başbakanı Mary Robinson'ın Prenses Latifa ile bir araya geldiği açıklandı ve ikilinin birlikte çekilen fotoğrafı yayınlandı.

FOTOĞRAFIN TARTIŞMALARI AZALTMASI BEKLENİYOR

Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılan açıklamada Prensesin ailesiyle birlikte Dubai'deki evlerinde olduğu belirtildi. Fotoğrafın tartışmaları dindirmesi beklenirken, sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü yayınlanan fotoğrafın Prensese ait olduğuna inanmadıklarını belirtti.

ÜLKEDEN KAÇMAK İÇİN 7 YIL PLAN YAPMIŞ

Mart ayında bir Fransız ajanın yardımıyla 'hapishane' olarak bahsettiği Dubai'den kaçan Prenses'in ülkeyi terk etmek için 7 yıl plan yaptığı anlaşılmıştı.