Hayatında ilk kez hastaneye yatan 85 yaşındaki Cemil amca Kovid-19'u yendi
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Koronavirüs, Cemil Doğan, Kudüs, Buca, Güncel

Hayatında ilk kez hastaneye yatan 85 yaşındaki Cemil amca Kovid-19'u yendi

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen İzmirli 85 yaşındaki Cemil Doğan Gencer, 19 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi.

11.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:27
Hayatında ilk kez hastaneye yatan 85 yaşındaki Cemil amca Kovid-19'u yendi

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen İzmirli 85 yaşındaki Cemil Doğan Gencer, 19 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hayatında ilk kez hastaneye yatan Gencer, evinin önünde komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.

Buca ilçesinde yaşayan Sacide Gencer ile Cemil Doğan Gencer çifti, şubat ayında Kudüs'e gitti. Buradan umre için Suudi Arabistan'a geçmek isteyen yaşlı çift, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bu ülkeye girişler kapatılınca 1 Mart'ta Türkiye'ye döndü.

Sacide ve Cemil Doğan Gencer, hiç kimseyle görüşmeden kendilerini evlerinde karantinaya aldı. Karantinadaki 10. gününde Cemil Doğan Gencer rahatsızlandı.

Yaşlı çift, İstanbul'dan gelen damatları Tevfik Aksel tarafından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine götürüldü. Sacide Gencer'de hiçbir belirtiye rastlanmayınca evde karantinaya devam etti.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Cemil Doğan Gencer ise hastaneye yatırıldı. Daha sonra Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine sevk edilen Gencer, 19 günlük mücadelesinin ardından Kovid-19'u yenmeyi başardı.

Dün, son testleri de negatif çıkan Gencer, hastaneden taburcu edildi.

Damatları Aksel tarafından evine getirilen Gencer, komşularınca binanın girişinde alkışlarla karşılandı.

" Koronavirüsü ben yendim, herkes kendisini korusun"

Gencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışından ilk geldiğinde hastalığın herhangi bir belirtisinin olmadığını söyledi.

Eve döndüklerini kendilerini hemen karantinaya aldıklarını dile getiren Gencer, "Hastaneye ilk gittiğimizde testlerim temiz çıkmıştı ancak sonra rahatsızlığım giderek arttı. Hayatımda ilk kez hastanede yattım. Toplam 19 gün yoğun bakımda kaldım ve bu sürede bana çocuk gibi baktılar. Koronavirüsü ben yendim, herkes kendisini korusun." diye konuştu.

Damat Aksel ise kayınpederindeki hastalık belirtisinin yurt dışından döndükten 10 gün sonra görülmeye başladığını söyledi.

Kayınvalidesinin vücudunun biraz daha dirençli olduğunu dile getiren Aksel, "Doktorlarımız çok iyi. Hemşireler sağ olsunlar çok yardımcı oldular." ifadelerini kullandı.

"Kudüs'ten döndükten sonra hiç dışarı çıkmadılar"

Gencer'i apartmanın girişinde karşılayan komşu Serpil Kaya ise Cemil amcayı çok sevdiklerini ve hastalığı yendiğini duyunca da çok mutlu olduklarını vurguladı.

Cemil Doğan Gencer'in "apartmanın babası" gibi herkesle ilgilendiğini belirten Kaya, "Biz kendilerini çok seviyoruz. Geldiği için çok sevindik. Virüse yakalandığını duyunca dua ettik. Kudüs'ten döndükten sonra hiç dışarı çıkmadılar. Herkes mesafeyi koruyup hijyene dikkat etsin, bu da geçecek inşallah." diye konuştu.

Kaynak: AA

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