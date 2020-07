Hayatın güzelliklerini kalbiyle gören seyyar satıcı Eskişehir'de yaşayan Ramazan Acar'ın gündelik yaşamındaki güler yüzü ve azmi dünyada hala görebilenler için güzelliklerin olduğunu anlatan cinsten.

Doğuştan görme engeli olan ve işinin zorluklarına rağmen yaşam enerjisi hiç azalmayan, insanlara küsmeyen Ramazan Acar çalışma azmi ile görenlerin takdirini topluyor. Kırk yıldır bir fiil çalışan ve bir gün of demeyen mendil satıcısı Ramazan Acar bunun sırrını kadere inanmaya ve kafasına her olayı takmamasına borçlu olduğunu belirtiyor. Her gün sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan Acar, satmak için yanında toplam ağırlığı 30 kiloya yakın üç torba mendil ile Odunpazarı ilçesinin caddelerini adımlıyor. Acar; "Her gün aynı hırs ve hevesle işimi yapıyorum. Her şey sattım, şuan mendil satıyorum ama geçmişte kaset, yara bandı, şeker, sakız, poşet bunların hepsini zamanında sattım ve geçimimi sağladım. Kırk yıldır hiç durmadım, elimden geldiğince de durmayacağım" dedi. İnsanların genel mutsuzluk halini de kendince yorumlayan Ramazan Acar, bu sorunların temelinin maddiyata dayandığı yönünde görüş bildirdi. "İnsanlar ödemeyecekleri paraları borçlanıp harcıyorlar, bence bu çok yanlış, herkes sınırını bilse, ayağını yorganına göre uzatsa ve şükür etse toplumumuz daha mutlu olur diye düşünüyorum. Ben borç olmayacak demiyorum, illaki olacaktır misal ben ev almıştım yakın zamanda onun borcunu ödedim, bitirdim yakın zamanda ama bu bir ihtiyaç" diye konuştu.

"En çok otobüs şoförleri zorluyor"

Gündelik yaşamındaki bazı zorluluklara da değinen Ramazan Acar ufak tefek sorunları kendinin aştığının fakat ulaşım konusunda bazı otobüs şoförlerinden muzdarip. Durakta bazı şoförlerin kendini otobüse almadığını söyleyen Acar; "Pek büyük, aşamadığım bir engel yok ama bazı otobüs şoförleri engelli olduğum için beni almayıp geçip gidiyorlar. Hareket memurlarına derdimi açtığımda ise bana Ankara'ya gitmem gerektiğini söylüyor. Duyarsız şoförler dışında bir önemli problemim yok. Allah'a şükür sağlığım yerinde daha ne isteyeyim ki" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA