Hayatın güzelliklerini kalbiyle gören seyyar satıcı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hayatın güzelliklerini kalbiyle gören seyyar satıcı

Eskişehir'de yaşayan Ramazan Acar'ın gündelik yaşamındaki güler yüzü ve azmi dünyada hala görebilenler için güzelliklerin olduğunu anlatan cinsten.

Hayatın güzelliklerini kalbiyle gören seyyar satıcı
17.07.2020 12:34 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:38

Eskişehir'de yaşayan Ramazan Acar'ın gündelik yaşamındaki güler yüzü ve azmi dünyada hala görebilenler için güzelliklerin olduğunu anlatan cinsten.

Doğuştan görme engeli olan ve işinin zorluklarına rağmen yaşam enerjisi hiç azalmayan, insanlara küsmeyen Ramazan Acar çalışma azmi ile görenlerin takdirini topluyor. Kırk yıldır bir fiil çalışan ve bir gün of demeyen mendil satıcısı Ramazan Acar bunun sırrını kadere inanmaya ve kafasına her olayı takmamasına borçlu olduğunu belirtiyor. Her gün sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan Acar, satmak için yanında toplam ağırlığı 30 kiloya yakın üç torba mendil ile Odunpazarı ilçesinin caddelerini adımlıyor. Acar; "Her gün aynı hırs ve hevesle işimi yapıyorum. Her şey sattım, şuan mendil satıyorum ama geçmişte kaset, yara bandı, şeker, sakız, poşet bunların hepsini zamanında sattım ve geçimimi sağladım. Kırk yıldır hiç durmadım, elimden geldiğince de durmayacağım" dedi. İnsanların genel mutsuzluk halini de kendince yorumlayan Ramazan Acar, bu sorunların temelinin maddiyata dayandığı yönünde görüş bildirdi. "İnsanlar ödemeyecekleri paraları borçlanıp harcıyorlar, bence bu çok yanlış, herkes sınırını bilse, ayağını yorganına göre uzatsa ve şükür etse toplumumuz daha mutlu olur diye düşünüyorum. Ben borç olmayacak demiyorum, illaki olacaktır misal ben ev almıştım yakın zamanda onun borcunu ödedim, bitirdim yakın zamanda ama bu bir ihtiyaç" diye konuştu.

"En çok otobüs şoförleri zorluyor"

Gündelik yaşamındaki bazı zorluluklara da değinen Ramazan Acar ufak tefek sorunları kendinin aştığının fakat ulaşım konusunda bazı otobüs şoförlerinden muzdarip. Durakta bazı şoförlerin kendini otobüse almadığını söyleyen Acar; "Pek büyük, aşamadığım bir engel yok ama bazı otobüs şoförleri engelli olduğum için beni almayıp geçip gidiyorlar. Hareket memurlarına derdimi açtığımda ise bana Ankara'ya gitmem gerektiğini söylüyor. Duyarsız şoförler dışında bir önemli problemim yok. Allah'a şükür sağlığım yerinde daha ne isteyeyim ki" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

HDP, eşini hastanelik eden Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı Politika
HDP, eşini hastanelik eden Mensur Işık hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu Spor
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler Magazin
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz Güncel
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil Güncel
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor Magazin
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Rusya, Ayasofya'nın ibadete açılmasından memnun: Turistlerimiz kazançlı çıkacak
Rusya, Ayasofya'nın ibadete açılmasından memnun: Turistlerimiz kazançlı çıkacak
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Genelev kraliçesi Matild Manukyan'ın saymakla bitmeyen mirasında mahkemeye yeni başvuru
Son dakika: Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı kıldıracak, cami içinde 500 kişi yer alacak
Son dakika: Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı kıldıracak, cami içinde 500 kişi yer alacak
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada mermiler havada uçuştu
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada mermiler havada uçuştu
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Sosyal medyadaki kampanyaya 7.5 milyon kişi destek verdi, İran'da üç kişinin idamı durduruldu
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Mucize Doktor'un Açelya'sından çarpıcı itiraf: Üniversite yıllarımda metrobüste tacize uğradım
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Celal Adan Murat Kurum Hüseyin Filiz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Tosun Defne Samyeli Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Tbmm Adana Köpek İngiltere
Şu an buradasınız: Hayatın güzelliklerini kalbiyle gören seyyar satıcı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 12:51:09. #1.14#
title