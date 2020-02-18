Hayati İnanç, Ağrı'da salonlara sığmadı

18.02.2020 12:33 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:34

Ağrı Sivil Toplum Platformu ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen Şair ve Yazar Hayati İnanç ile "Can Veren Pervaneler" isimli söyleşi yoğun ilgi gördü. Üniversitede yapılan etkinliğe 2 bine yakın dinleyici katıldı.



Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Osmanlı Salonunda düzenlenen programa Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Abdulhalik Karabulut, Ağrı Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın, daire amirleri, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Konferansta konuşan Hayati İnanç, çeşitli dönemlerde yaşamış ve iz bırakmış şairlerden örnekler vererek yaşadığı ve hayatında önemli iz bırakan olayları katılımcılara mizahi bir dille anlattı. Hayatın içinden, İslam'dan, yaşamdan konuları verdiği örneklerle anlatan İnanç, konferansa katılan protokol üyelerini ve salonda bulunan kalabalığı zaman zaman güldürdü.



Katılımcılara teşekkür eden, Ağrı Sivil Toplum Platformu Başkanı Salih Aydın, "Bizim gençliğe bir sözümüz vardı. Bu vesile ile Hayati İnanç hocamızı Ağrı'ya davet ettik. Çok güzel bir etkinlik oldu. Ağrı'nın en büyük salonu bu etkinliğe yetmedi. Aynı ilgiyi Eleşkirt ilçemizde de gördük. Bu etkinliğe ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Etkinlikte bize paydaş olan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Eleşkirt Kaymakamlığımız ve ÜNİAK teşkilatına destekleri dolayısı ile minnettarım. Platform olarak kültürel etkinliklerimiz devam edecek" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA