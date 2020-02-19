Hayata bakış açınızı değiştirecek konferans

19.02.2020 14:29 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:29

Yazdığı kitaplar ve verdiği konferanslarla tanınan yazar, kişisel gelişim uzmanı Ahmet Şerif İzgören, Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği konferans için Adana'ya geliyor.



Geçtiğimiz hafta 28. yılını kutlayan Eğitim-Bir-Sen'in Adana Şubesi, sendikal mücadelenin yanında kültürel faaliyetlerine de devam ediyor. Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği İletişim ve Motivasyon konferansına konuşmacı olarak Ahmet Şerif İzgören katılacak.



Programın ev sahiplerinden Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, konferansın 21 Şubat Cuma günü saat 19.00'da gerçekleştirileceğini söyleyerek, "Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenleyeceğimiz konferans sadece eğitim çalışanlarımızı değil, öğrencileri, çalışanları, hatta ev hanımlarını kısaca toplumun her kesimini ilgilendiriyor. Bu kapsamda Ahmet Şerif İzgören ismi hem yazdığı kitaplar ile hem de gerçekleştirdiği konferanslarla adından başarıyla söz ettiren ve her kesimin takdirini kazanmış bir isim. Sayın İzgören'in tüm konferanslarında salonlar dolup taşıyor. Biz de bütün bunları düşünerek Adana'da gerçekleştireceğimiz en büyük salonda bu konferansı yapmak istedik. Biz Türkiye'nin en büyük sendikası olduğumuz gibi aynı zamanda ülkemizin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. Dolayısıyla sendika üyelerimize karşı olduğu gibi milletimize karşı da bir sorumluluğumuz var. Bu kapsamda biz de hem üyelerimize hem tüm eğitim çalışanlarına hem de bütün vatandaşlarımıza bir ışık tutabilmesi, yol gösterebilmesi amacıyla Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi olarak Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte Sayın İzgören'i Adanalılar ile buluşturmak istedik" dedi.



Konferansın ücretsiz olacağını da sözlerine ekleyen Başkan Mehmet Sezer, "Cuma günü saat 19.00'da Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'ne tüm Adanalıları bekliyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA