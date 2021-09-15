"Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir"adlı eserin tanıtım programı - Fatih Kurt - Ömer Çelik
Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt'un konuşması Editörler kurulu adına Prof. Dr. Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca tertip edilen "Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir" adlı eserin tanıtım programına katıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt'un konuşması
Editörler kurulu adına Prof. Dr. Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca tertip edilen "Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir" adlı eserin tanıtım programına katıldı. (5)