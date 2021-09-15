'Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir'adlı eserin tanıtım programı - Fatih Kurt - Ömer Çelik - Haberler
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"Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir"adlı eserin tanıtım programı - Fatih Kurt - Ömer Çelik

AA - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt'un konuşması Editörler kurulu adına Prof. Dr. Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca tertip edilen "Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir" adlı eserin tanıtım programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt'un konuşması

Editörler kurulu adına Prof. Dr. Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca tertip edilen "Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir" adlı eserin tanıtım programına katıldı. (5)

Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir adlı eserin tanıtım programı - Fatih Kurt - Ömer Çelik

Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir adlı eserin tanıtım programı - Fatih Kurt - Ömer Çelik

Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir adlı eserin tanıtım programı - Fatih Kurt - Ömer Çelik

AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: 'Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir'adlı eserin tanıtım programı - Fatih Kurt - Ömer Çelik - Haberler
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