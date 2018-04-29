Hayat Maratonu"Nu da Birlikte Koşuyorlar - "Takım Elbiseli Atlet" - Edirne

CİHAN DEMİRCİ - "Takım elbiseli atlet" olarak tanınan Hüseyin Burgas, maratonda tanışıp evlendiği Belkıs Burgas ile ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılıyor.

Elektrik teknisyeni Hüseyin Burgas ve beden eğitimi öğretmeni Belkıs Burgas, 5 ay önce hayatını birleştirdi.

Maratonlara papyon ve takım elbiseyle katılan Bilal Gül ile maratonlarda takım elbiseyle koştuğu için "takım elbiseli atlet" olarak tanınan Hüseyin Burgas, artık hayat arkadaşı Belkıs Burgas ile koşuyor.

Edirne'de düzenlenen uluslararası düzeydeki Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na da katılan Hüseyin Burgas, bu kez maratona takım elbiseli atlet arkadaşı ile değil hayat arkadaşı Belkıs Burgas ile katıldı.

Burgas çifti, hiçbir maratonu da es geçmiyor.

"Hayat bir maraton"

Hüseyin Burgas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar Türkiye'de düzenlenen tüm maratonlara takım elbisesi ile katıldığını söyledi.

Daha önce takım elbiseli atlet arkadaşı Bilal Gül ile koştuğunu anlatan Burgas, "Ulusal, uluslararası tüm organizasyonlara katılıyoruz. Katıldığım bir maratonda Belkıs Hanım ile tanıştım. Evlenmeye karar verdik. Aralık ayında hayatlarımızı birleştirdik. Şimdi onsuz hiçbir organizasyona katılmıyorum. Antrenmanlarımızı birlikte yapıyoruz. Katıldığım maratonlarda diğer takım elbiseli arkadaşımı soruyorlar ama onlara artık 'gerçek eşimi buldum' diyorum." diye konuştu.

Sporun dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik olduğunu dile getiren Burgas, "Edirne'deki sınırsız dostluk yarı maratonuna katıldık. Şehitlerimizi anmak için koştuk. Kırmızı papyon ve beyaz gömleğim, Türk bayrağımızı simgeliyor. Mehmetçiğimizin her zaman yanındayız. Burada da eşimle koşuyorum. Hayat bir maraton. Biz parkurda rakibiz ama gönlüm her zaman eşimin birinci gelmesinden yana." dedi.

"Maratonda hayatlarımız birleşti"

Belkıs Burgas da beden eğitimi öğretmeni olarak her zaman sporun içinde olduğunu söyledi.

İstanbul'da yaşadıklarını ve eşini çok sevdiğini anlatan Burgas, "Eşim takım elbiseyle koşuyor. Ona bir kaç kez klasik kıyafetle eşlik etmek istedim maratonda ama çok zor bir durum. Günlük spor yaparken takım elbise etkilemiyor ama performans yaparken tavsiye etmiyorum. Takım elbiseyle koşmak çok zor." ifadelerini kullandı.

Yıllardır maratonlara katıldığını kaydeden Burgas, "1 Aralık 2017'de evlendik. Maratonda hayatlarımız birleşti. Uluslararası maratona katılmıştık. Oraya katılan kadın sporcu sayısı azdı. Dağda koşuluyordu ve zor bir performanstı. Centilmenlik göstererek beyler bize eşlik ettiler, yalnız bırakmadılar. O maratonda haziran ayında ayında tanıştık, aralık ayında da hayatlarımızı birleştirdik. Şimdi bütün maratonlara eşimle birlikte katılıyorum. Edirne'deki maratona da 4. kez katıldık. Şehitlerimiz haklarını helal etsinler. Onlar adına koşuyoruz, kalbimizdeler." şeklinde konuştu.