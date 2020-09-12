Hayat Güzeldir sunucusu kim? Saat kaçta yayınlanıyor? Hangi günler TV'de yayınlanacak? Hangi kanalda? Show TV'de hafta sonları ekranlara gelen "Hayat Güzeldir" programında sağlıktan çocuk bakıma, sosyal medyadan seyahate ve ilişkilere dair konular konuşulmaktadır. Peki Hayat Güzeldir programının sunucusu kim? Saat kaçta ekranlara gelecek ve hangi kanalda olacak?

6 Haziran'dan itibaren ekranlara gelen "Hayat Güzeldir" programı her hafta birbirinden değerli konuklarla birçok alanda izleyicilere bilgi veriyor. Peki programın sunucusu kim? Program saat kaçta yayınlanıyor?

HAYAT GÜZELDİR PROGRAMI SUNUCUSU KİM?

Hayat Güzeldir programının sunucusu "Özge Ulusoy" 'dur.

HAYAT GÜZELDİR SUNUCUSU ÖZGE ULUSOY KİMDİR?

Özge Ulusoy 28 Ekim 1982 Ankara doğumlu Türk manken, sunucu, sinema ve dizi oyuncusudur. Miss Turkey 2003'te ikinci olmuştur.

28 Ekim 1982 tarihinde Ankara'da doğan Özge Ulusoy, İzmirli bir ailenin en küçük çocuğudur. Annesi Armağan Ulusoy Ankara'da bir zamanlar ilçe belediye başkanlığı yapmıştır, babası Haydar Ulusoy ise emekli askerî hâkim albaydır.

İlkokuldan sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Klasik Bale Bölümünde ortaokul ve liseyi okumuştur. Üniversitenin de iki senesini burada okuduktan sonra İstanbul'a giderek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na geçti. Sonra son senesinde sınıf atlayarak Klasik Bale Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yonetimi Bölümü'nde de okuyarak 2007 yılında mezun oldu.

HAYAT GÜZELDİR HANGİ KANALDA?

Hayat Güzeldir programı her hafta Cumartesi ve Pazar günü saat 08:15 'de Show TV ekranlarında yayınlanıyor.

HAYAT GÜZELDİR HANGİ GÜN VE SAATTE YAYINLANIYOR?

"Hayat Güzeldir" programı hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri sabah saat 08:15 'de ekranlara geliyor. Özge Ulusoy'un sunuculuğundaki program her hafta birbirinden değerli ve bilgili konukları ağırlıyor. Program Show TV ekranlarında yayınlanmaktadır.

HAYAT GÜZELDİR PROGRAMI İÇERİĞİ NEDİR?

Programda her alanda değerli bilgiler verilmektedir. Programda başlıca; sağlık, çocuk bakım, ilişki, sosyal medya, spor, moda, seyahat vb. alanlarında konuşulmaktadır.