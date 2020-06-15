Hayat Eve Sığar Uygulaması Huawei AppGallery'de İndirilmeye Açıldı
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Hayat Eve Sığar Uygulaması Huawei AppGallery'de İndirilmeye Açıldı

Hayat Eve Sığar uygulaması, güvenli alan karekod, maske talep et, HES kodu işlemleri, güncel vaka sayısı ve koronavirüs haritası gibi özellikler sunuyor.

Hayat Eve Sığar Uygulaması Huawei AppGallery'de İndirilmeye Açıldı
15.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:53

Hayat Eve Sığar uygulaması, güvenli alan karekod, maske talep et, HES kodu işlemleri, güncel vaka sayısı ve koronavirüs haritası gibi özellikler sunuyor. T.C. Sağlık Bakanlığınca "Kontrollü Sosyal Hayat" kapsamında geliştirilen Hayat Eve Sığar mobil uygulaması Google Play ve Apple App Store'un ardından Huawei AppGallery'de indirilmeye açıldı. Huawei telefon kullanıcıları da artık Hayat Eve Sığar uygulamasını kullanabilecek.

Hayat Eve Sığar Uygulaması Huawei AppGallery'de

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını hakkında bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalıkla ilişkili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması, dünyanın üçüncü en büyük uygulama mağazası olan Huawei AppGallery'de indirilmeye açıldı. Huawei Harita ve Huawei konum servisleri ile geliştirilen uygulama, çok hızlı ve yüksek kesinlik derecesinde konum doğrulaması yapabiliyor.

Hayat Eve Sığar Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Hayat Eve Sığar uygulamasına telefon numarası ile doğrulama yapılarak giriliyor ve kişinin sağlık durumuna ve olası şikayetlerine yönelik sorulan sorulara vereceği cevaplar değerlendirilip nasıl davranması gerektiğine ilişkin yönlendirme yapılabiliyor.

Kullanıcılar harita üzerinde yaşadığı bölgenin risk haritasını görebiliyor, enfekte yoğunluğunun olduğu bölgeleri, riskli bölgeleri ve evde izolasyonun olduğu bölgeleri inceleyerek bulundukları alanda ya da gitmeyi planladıkları adreslerde hastalığın yoğunluğunu öğrenebiliyor. Harita üzerinde risk yoğunluğunun yanı sıra, hastane, eczane, market zincirleri, metro ve otobüs durakları gibi temel ihtiyaç noktalarına kolayca ulaşabiliyor.

Uygulama üzerinden kullanıcılar, izinleri doğrultusunda sevdiklerinin risk durumlarını takip edebilirken kontrollü sosyal hayat kapsamında hayata geçirilen ve şehirlerarası yolculuklarda kullanılan HES kodunu üretebiliyor, paylaşabiliyor ya da iptal edebiliyor. Bununla birlikte uygulamadaki Güvenli Alan özelliği ile gittikleri mekanlardaki QR kodu okutarak hem mekanda alınması gereken önlemlere dair bilgi sahibi oluyor, hem de olası risk takibinin yapılmasını sağlıyor.

Hayat Eve Sığar Uygulaması İndir

Hayat Eve Sığar mobil uygulamasını Android telefon, iPhone ve Huawei telefonunuza aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz Açıklaması

Kaynak: Tamindir

Manşet

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