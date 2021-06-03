Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi açıldı

Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis'te, usta öğreticiler tarafından el emeği göz nuru olarak hazırlanan ürünlerin sergilendiği Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi açıldı.

Kilis'te, usta öğreticiler tarafından el emeği göz nuru olarak hazırlanan ürünlerin sergilendiği Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi açıldı.

Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi'ndeki serginin açılışına Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Erkmen, Mustafa Tohumcu ile usta öğreticiler katıldı.

Kilis Belediyesi Topçuoğlu Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde düzenlenen ve Kilis Belediyesi Kadın Meslek Edindirme Merkezlerindeki Usta Öğreticiler tarafından el emeği göz nuru olarak hazırlanan ürünlerin sergilendiği Hayat Boyu Öğrenme Haftası Sergisi'nde birbirinden özel ürünler sergilendi.

El emeği göz nuru ürünlerinde bulunduğu sergiye vatandaşların da yoğun ilgi gösterdi. - KİLİS

Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fatma Şahin Sedat Peker Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bergen Hadise Seda Sayan Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Roland Garros Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hayat Boyu Öğrenme Haftası sergisi açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.06.2021 14:06:09. #1.13#

title