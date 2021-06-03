Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri
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Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri

Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanımız Nurhan Yapıcı Özel, Ladik Kaymakamımız Adem Eser ile "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri" kapsamında Ladik Halk Eğitim Müdürlüğü'müzün hazırlamış olduğu serginin açılışına katılım sağladı.

Belediye Başkanımız Nurhan Yapıcı Özel, Ladik Kaymakamımız Adem Eser ile "Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri" kapsamında Ladik Halk Eğitim Müdürlüğü'müzün hazırlamış olduğu serginin açılışına katılım sağladı. Usta Öğreticilerin el emekleri ile yapmış olduğu eserleri inceledi.

Kaynak: Habermetre

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