Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem saçlarını boyattı!
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Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem saçlarını boyattı!

28.12.2020 16:28 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:33
Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'si İpek Erdem saçlarını boyattı!

Hayat Bilgisi dizisinde 'Barbie Gamze' karakteriyle tanınan İpek Erdem son haliyle gündeme geldi.

Hayat Bilgisi dizisinde 'Barbie Gamze' karakteriyle tanınan İpek Erdem son haliyle gündeme geldi.

Geçtiğimiz aylarda saçlarını '3 numara' kestiren İpek Erdem, şimdi de saçlarını mor renge boyattı.

36 yaşındaki Erdem'in bu halini görenler gözlerine inanamadı. İpek Erdem, geçtiğimiz aylarda içsel yolculuğa çıktığını açıklamıştı.

'SAÇIMIN TELİNE SARI SÜRMEM DERKEN...'

Erdem açıklamasında "Son 15 senedir işimi daha iyi yapabilmek için normal çalışmalarıma, yaptığım işlere devam ederken bir taraftan kendime ve sağlığıma doğru yolculuğuma çıktım. Malum, tahmin edersiniz ki 18 yaşında bir ülkede tanınmak ve büyük bir bir etki yaratmak her halükarda çok sarsıcıydı. Saçımın teline sarı sürmem derken sarışın bir "Barbi" olmuştum.

Bittikten sonra da uzun bir süre uzaklaşmaya çalıştım ne yalan söyleyeyim. Ama uzun zamandır sarışın olmayı seviyor ve bir ülkeye "Barbi" lakabıyla çok da güzel, nahif, öğretici. Hele ki ustam, hayran olduğum oyuncu Perran Kutman ile güzel etki etmekten dolayı son derece mutlu ve memnunum" demişti.

Kaynak: Hürriyet

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