Hayallerin sevdalısı şair: Ali Mümtaz Arolat
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hayallerin sevdalısı şair: Ali Mümtaz Arolat

Hayallerin sevdalısı şair: Ali Mümtaz Arolat
Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

"Bir Gemi Yelken Açtı", "Ölüm ve Unutulmak", "Leylekler", "Hayal İkliminden Dönen Diyor ki", "Fatih", "Fıskiye" ve "Vazo" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda şiiri Türk edebiyatına kazandıran, Türkiye'nin ilk sembolist şairlerinden Ali Mümtaz Arolat, vefatının 54. yılında yad ediliyor.

"Bir Gemi Yelken Açtı", "Ölüm ve Unutulmak", "Leylekler", "Hayal İkliminden Dönen Diyor ki", "Fatih", "Fıskiye" ve "Vazo" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda şiiri Türk edebiyatına kazandıran, Türkiye'nin ilk sembolist şairlerinden Ali Mümtaz Arolat, vefatının 54. yılında yad ediliyor.

I. Dünya Savaşı sırasında Doğu Cephesi'nde 3. Ordu Komutanı olarak görev yapan Hasan İzzet Paşa ile Fatma Refia Hanım'ın oğlu Arolat, 23 Temmuz 1897'de İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi.

İlkokula Burhan-ı Terakki Mektebinde başlayan Arolat, ardından bir yıl Alman Mektebi'ne devam etti ancak hastalığı nedeniyle okula bir yıl ara vermek zorunda kaldı.

Başarılı şair, sağlığına kavuştuktan sonra Numune-i Terakki Mektebine devam etti. Küçük yaşlardan itibaren şiire ilgi duyan Arolat, liseye, ilk şiir denemelerini yaptığı, Galatasaray Lisesinde başladı ancak I. Dünya Savaşı sırasında lise eğitimini yarıda bırakarak savaşa katıldı.

Ali Mümtaz Arolat, savaş sonrası Ticaret Lisesine devam ederek eğitimini tamamladı.

Lise eğitiminin ardından çeşitli bankalarda çalışan Arolat'ın şiirleri Seza mahlasıyla Şair, Nedim ve Yeni Mecmua dergilerinde yayımladı.

Şair Arolat, edebi başkanlığını Yahya Kemal'in üstlendiği Dergah dergisinin yazar kadrosuna 1921'de girerek, birçok şiirini dergide okuyucuyla buluşturdu.

Binbaşı Mehmet Nuri Altınanıt ve Güzide Hanım'ın kızı Fitnat Hanım ile 1923'te evlenen Arolat, Dergah'ta yayınlanan 42 şiirini 1926'da çıkan, "Bir Gemi Yelken Açtı" adlı kitabında bir araya getirdi.

Arolat, 1926'dan, 1962'deki emekliliğine kadar, İş Bankası Umum Muhasebe Müdürü olarak görev yaptı.

Şiire ara vermese de çok uzun bir zaman dergilerde şiirlerini paylaşmayan şair, ilk kitabından sonra yazdığı tüm şiirleri, 1960'ta basılan "Hayal İkliminden Dönen Diyor ki" adlı eserinde yayımladı.

Ali Mümtaz Arolat, tabiat, ölüm, özlem, karamsarlık, yalnızlık, umut ve aşk temalarını işleyen şiirlerin yanında, "milli edebiyat" akımına katılıp, hecenin ve konuşma Türkçesinin güzel örneklerini verdi. Türkiye'nin ilk sembolist şairlerinden olan Arolat, kurallı terza-rima örneği olarak gösterilebilecek, "Kaval" ve "Denize Atılan Taşlar" gibi eserlere de imza attı.

Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'in temsilcisi olduğu "saf şiir" anlayışı etrafında şiirler kaleme alan Abdülhak Hamit Tarhan, Arolat ile ilgili yaptığı bir değerlendirmede, "Ben daima bu genç şair gibi yazmak istemişimdir." ifadelerini kullanmıştı.

Beş erkek çocuğu dünyaya gelen ve şarkıcı Metin Arolat'ın da dedesi olan şair, 4 Eylül 1967'de İstanbul'da yaşama veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir."
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik.'
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Mesut Akusta Demet Akalın Haluk Levent
Spor Ali Koç Umut Meraş Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hayallerin sevdalısı şair: Ali Mümtaz Arolat - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 13:38:48. #1.15#

title