Hayallerin sevdalısı şair: Ali Mümtaz Arolat

"Bir Gemi Yelken Açtı", "Ölüm ve Unutulmak", "Leylekler", "Hayal İkliminden Dönen Diyor ki", "Fatih", "Fıskiye" ve "Vazo" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda şiiri Türk edebiyatına kazandıran, Türkiye'nin ilk sembolist şairlerinden Ali Mümtaz Arolat, vefatının 54. yılında yad ediliyor.

"Bir Gemi Yelken Açtı", "Ölüm ve Unutulmak", "Leylekler", "Hayal İkliminden Dönen Diyor ki", "Fatih", "Fıskiye" ve "Vazo" adlı eserlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda şiiri Türk edebiyatına kazandıran, Türkiye'nin ilk sembolist şairlerinden Ali Mümtaz Arolat, vefatının 54. yılında yad ediliyor.

I. Dünya Savaşı sırasında Doğu Cephesi'nde 3. Ordu Komutanı olarak görev yapan Hasan İzzet Paşa ile Fatma Refia Hanım'ın oğlu Arolat, 23 Temmuz 1897'de İstanbul Cihangir'de dünyaya geldi.

İlkokula Burhan-ı Terakki Mektebinde başlayan Arolat, ardından bir yıl Alman Mektebi'ne devam etti ancak hastalığı nedeniyle okula bir yıl ara vermek zorunda kaldı.

Başarılı şair, sağlığına kavuştuktan sonra Numune-i Terakki Mektebine devam etti. Küçük yaşlardan itibaren şiire ilgi duyan Arolat, liseye, ilk şiir denemelerini yaptığı, Galatasaray Lisesinde başladı ancak I. Dünya Savaşı sırasında lise eğitimini yarıda bırakarak savaşa katıldı.

Ali Mümtaz Arolat, savaş sonrası Ticaret Lisesine devam ederek eğitimini tamamladı.

Lise eğitiminin ardından çeşitli bankalarda çalışan Arolat'ın şiirleri Seza mahlasıyla Şair, Nedim ve Yeni Mecmua dergilerinde yayımladı.

Şair Arolat, edebi başkanlığını Yahya Kemal'in üstlendiği Dergah dergisinin yazar kadrosuna 1921'de girerek, birçok şiirini dergide okuyucuyla buluşturdu.

Binbaşı Mehmet Nuri Altınanıt ve Güzide Hanım'ın kızı Fitnat Hanım ile 1923'te evlenen Arolat, Dergah'ta yayınlanan 42 şiirini 1926'da çıkan, "Bir Gemi Yelken Açtı" adlı kitabında bir araya getirdi.

Arolat, 1926'dan, 1962'deki emekliliğine kadar, İş Bankası Umum Muhasebe Müdürü olarak görev yaptı.

Şiire ara vermese de çok uzun bir zaman dergilerde şiirlerini paylaşmayan şair, ilk kitabından sonra yazdığı tüm şiirleri, 1960'ta basılan "Hayal İkliminden Dönen Diyor ki" adlı eserinde yayımladı.

Ali Mümtaz Arolat, tabiat, ölüm, özlem, karamsarlık, yalnızlık, umut ve aşk temalarını işleyen şiirlerin yanında, "milli edebiyat" akımına katılıp, hecenin ve konuşma Türkçesinin güzel örneklerini verdi. Türkiye'nin ilk sembolist şairlerinden olan Arolat, kurallı terza-rima örneği olarak gösterilebilecek, "Kaval" ve "Denize Atılan Taşlar" gibi eserlere de imza attı.

Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'in temsilcisi olduğu "saf şiir" anlayışı etrafında şiirler kaleme alan Abdülhak Hamit Tarhan, Arolat ile ilgili yaptığı bir değerlendirmede, "Ben daima bu genç şair gibi yazmak istemişimdir." ifadelerini kullanmıştı.

Beş erkek çocuğu dünyaya gelen ve şarkıcı Metin Arolat'ın da dedesi olan şair, 4 Eylül 1967'de İstanbul'da yaşama veda etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk