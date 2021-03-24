Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu

5 sene önce Amerika'ya yerleşen ve uzun zamandır tır şoförlüğü yapan oyuncu Tolga Karel, kendi şirketlerini kurdu. 80 dolarla bu işe başladığını söyleyen oyuncu, "Nasipse hedefim 2026 yılında 100 tırlık şirketimin CEO'luğunu yapmak" dedi.

Yıllar önce yayınlanan Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan Tolga Karel, 2016 yılında Sarah Scott ile evlenerek Amerika'ya yerleşti. Sağlık turizmiyle ilgili kurduğu şirketi iflas eden Karel, 2018 yılında aylık 8 bin dolar maaşla tır şoförlüğüne başladı.

80 DOLARLA BAŞLADIĞI İŞTE PATRON OLDU

İşlerini büyüten Karel, şimdi de kendi şirketini kurdu. 3 gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin 2 yıl içinde hangi boyuta geldiğini heyecanımı her türlü zorluklara rağmen tamamı alın terim ve öz sermayem ile oluşturduğum geleceği siz değerli takipçilerim ve sevenlerimle paylaşmak istiyorum" demişti.

TIRLARINI PAYLAŞTI

Oyuncu bu paylaşımın ardından bugün peş peşe paylaşımlar yaparak iki şirket kurduğunun müjdesini verdi. Aldığı tırlarının videosunu yayınlayan oyuncu "Şirketlerim bu sene Allah nasip ederse büyüme, büyüdükçe manevi olarak küçülme yılı 2021" dedi.

İKİ ŞİRKET BİRDEN KURDU

Yapacağı işlerden bahseden Karel, sözlerine şöyle devam etti: "Şirketlerimin biri nakliyat biri lojistik olarak çalışacak nasipse hedefim 2026'da 100 tırlık şirketimin Ceo'luğunu yapmak ben bu yola çıkarken bir sözüm vardı bilenler bilir 'Çıraklığını yapmadığın için ustası olamazsın' şimdi ustalık döneminin de başındayım rabbim Yar ve yardımcım olsun."