Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu

24.03.2021 15:22 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:50

5 sene önce Amerika'ya yerleşen ve uzun zamandır tır şoförlüğü yapan oyuncu Tolga Karel, kendi şirketlerini kurdu. 80 dolarla bu işe başladığını söyleyen oyuncu, "Nasipse hedefim 2026 yılında 100 tırlık şirketimin CEO'luğunu yapmak" dedi.

Yıllar önce yayınlanan Yaprak Dökümü dizisiyle yıldızı parlayan Tolga Karel, 2016 yılında Sarah Scott ile evlenerek Amerika'ya yerleşti. Sağlık turizmiyle ilgili kurduğu şirketi iflas eden Karel, 2018 yılında aylık 8 bin dolar maaşla tır şoförlüğüne başladı.

80 DOLARLA BAŞLADIĞI İŞTE PATRON OLDU

İşlerini büyüten Karel, şimdi de kendi şirketini kurdu. 3 gün önce sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Çok yakında şahane bir atılıma girmiş olacağım 80 dolarla başladığım bu serüvenin 2 yıl içinde hangi boyuta geldiğini heyecanımı her türlü zorluklara rağmen tamamı alın terim ve öz sermayem ile oluşturduğum geleceği siz değerli takipçilerim ve sevenlerimle paylaşmak istiyorum" demişti.

Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu

TIRLARINI PAYLAŞTI

Oyuncu bu paylaşımın ardından bugün peş peşe paylaşımlar yaparak iki şirket kurduğunun müjdesini verdi. Aldığı tırlarının videosunu yayınlayan oyuncu "Şirketlerim bu sene Allah nasip ederse büyüme, büyüdükçe manevi olarak küçülme yılı 2021" dedi.

Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu

İKİ ŞİRKET BİRDEN KURDU

Yapacağı işlerden bahseden Karel, sözlerine şöyle devam etti: "Şirketlerimin biri nakliyat biri lojistik olarak çalışacak nasipse hedefim 2026'da 100 tırlık şirketimin Ceo'luğunu yapmak ben bu yola çıkarken bir sözüm vardı bilenler bilir 'Çıraklığını yapmadığın için ustası olamazsın' şimdi ustalık döneminin de başındayım rabbim Yar ve yardımcım olsun."

Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu
Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu
Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları (23)
HEE: Ama sakalı da ağartmış.
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
İŞSİZ: abi bi iş bulsanda bizde gelsek ya geberecez burda çaresizlikten :(
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
CEYSIN STENTIM: Adam 80 USD i sembolik olarak yazmış, anlayana. Yoksa 80$ ile amerikanyada 5 dk nefes bile alamazsın. .
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Erkan Kandemir Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Müge Anlı Guy Ritchie Binnur Kaya
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Uygun Mesut Bakkal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hayalleri gerçek oldu! Oyuncu Tolga Karel, 80 dolarla başladığı işte iki şirket birden kurdu - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 17:25:27. #1.16#
title