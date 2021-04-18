Hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu

Hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu Kanser hastası Ömer Atlar'ın akülü tekerlekli sandalye hayalini bir hayırsever gerçekleştirdi Gaziantep'te, akülü tekerlekli sandalye almak için satılığa çıkarttığı motosikleti çalınan dördüncü evre kanser hastası Ömer Atlar'a yardım...

Hayalini kurduğu akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu

Kanser hastası Ömer Atlar'ın akülü tekerlekli sandalye hayalini bir hayırsever gerçekleştirdi

GAZİANTEP - Gaziantep'te, akülü tekerlekli sandalye almak için satılığa çıkarttığı motosikleti çalınan dördüncü evre kanser hastası Ömer Atlar'a yardım eli Kanada'dan uzandı. İhlas Haber Ajansı'nın haberi izleyen hayırsever aileye ulaşarak akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Olay geçtiğimiz günlerde, Şehitkamil ilçesi Boyno Mahallesi 36 numaralı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dördüncü evre böbrek kanseri olan ve vücudunun pek çok noktasında tümör bulunan Ömer Atlar (54), hastalığı nedeniyle yürüyemediği için 7 bin lira değerindeki motosikletini satarak akülü tekerlekli sandalye almak istemiş ve motosikleti evinin karşısındaki garajdan çalınmıştı. İHA'nın duyurduğu haberin ardından harekete geçen polisler motosikleti çalan hırsızı kısa sürede yakaladı. Motosikleti çalınınca hayalleri yıkılan Atlar'a yardım elini uzatan Kanada'da yaşayan hayırsever kısa sürede temin ettiği akülü tekerlekli sandalyeyi aileye ulaştırdı.

Hayali gerçekleşti ama

Çok istediği akülü sandalyenin sahibi olma mutluluğunu yaşayan Ömer Atlar, ağrıları çoğaldığı için yerinden kalkıp sandalyesini dahi göremedi. Şimdilik oğlu Ömür'ün çektiği fotoğraflarla akülü tekerlekli sandalyesini görebilen Atlar, kendisini toparlar toparlamaz akülü sandalyesi ile 8 yaşında kaybettiği kızının mezarına gitmenin hayalini kuruyor.

Türk halkı ile gurur duyduğunu belirten Ömer Atlar, "Bir değil dört tane akülü tekerlekli sandalye gönderecek arkadaş çıktı. İhlas Haber Ajansının haberinden görmüşler. Hala arayanlar var ben onlara da teşekkür ediyorum akülü arabamın geldiğini söylüyorum inşallah başka ihtiyaç sahiplerine ulaştırırlar" dedi.

"Keşke arayıp teşekkür edebilsem"

Ağrıları çoğaldığı için şu an akülü tekerlekli sandalyesine binemediğini kaydeden Atlar, "İnşallah birkaç güne kadar kendimi toparlarım binerim. Bu kadar ilginin alakanın bizim Türk milletine yakıştığını düşünüyorum. Kelimelerle anlatılacak gibi değil ben, Hiç tahmin etmiyorum bizim ülkemizden başka bir ülkede ki insanların bu kadar merhametli olmasını. Gönderen kişiye özellikle teşekkür ediyorum keşke ismini bilsem ulaşabilsem görüşebilseydim Allah razı olsun kendisinden" ifadelerini kullandı.

İlk işi kızının mezarına gitmek olacak

Oğlu Ömür'ün çektiği fotoğraflarla akülü tekerlekli sandalyesine bakan Ömer Atlar, eğer akülü sandalyesinin gücü yeterse ilk işinin 8 aydır göremediği kızının mezarını ziyaret etmek olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL