Hayali Gerçek Oldu, Adadığı Deveyi 50 Yıl Sonra Kesti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, 50 yıl önce Almanya'ya gidip bir işe girmesi halinde deve kesmeyi adayan kişi, dileğinin gerçekleşmesinden yarım asır sonra bunu yerine getirdi.

Şarkışla ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki İsmet Aydın, 50 yıl önce Almanya'ya gitmek ve burada bir işe girmek için dilekte bulundu. Bu dileğinin gerçekleşmesi durumunda deve kurban etmek üzere niyette bulunan Aydın'ın hayali aynı yıl gerçek oldu.

Yılın bir bölümünü Şarkışla'da geçiren 6 çocuk babası Aydın, çeşitli nedenlerle bu adağını bir türlü yerine getiremedi.

İsmet Aydın, kurban adağını 50 yıl sonra yerine getirmek için Aydın'dan 15 bin liraya bir deve satın aldı. Aldığı deveyi ilçeye getiren Aydın, dualar eşliğinde kestirdiği kurbanın etini vatandaşlara dağıttı.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya hayalinin gerçekleştiğini ancak kurban adağını çeşitli sebeplerden dolayı hep ertelediğini belirterek, "Almanya'ya gitmek, bir işe girmek, evlenmek ve bir de evlat sahibi olmak dileğim vardı. Allah bunların hepsini bana nasip etti ve geç de olsa kurban adağımı yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Kaynak: AA