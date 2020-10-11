Hayaletler filmi konusu nedir? Hayaletler filmi oyuncuları kim?
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Hayaletler filmi konusu nedir? Hayaletler filmi oyuncuları kim?

11.10.2020 18:17 | Son Güncelleme: 11.10.2020 18:34
Hayaletler filmi konusu nedir? Hayaletler filmi oyuncuları kim?

Hayaletler, sinemaseverlerin salonlarda severek izlediği filmler arasında yer alıyor. Sinemanın ile birikte büyük başarı elde eden Hayaletler konusu, oyuncuları gibi ayrıntılar ise izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında bulunuyor. Hayaletler filmi fragmanı da haberimizde.

Film takipçileri ''Hayaletler özeti nedir?'' sorusunun yanıtını arıyor. Filmin oyuncu kadrosu ve konusu sinema tutkunları tarafından tam not alırken, film hakkında ayrıntılar araştırılıyor. Hayaletler filmi hakkında detaylı bilgiyi derledik.

HAYALETLER FİLMİ KONUSU

Ülke genelinde elektriğin saatlerce kesik olduğu bir günde yolları kesişen dört farklı insanın hayatını merkeze alıyor. Elektrik kesintisi, birçok insanın yaşamını etkiler. Kesintinin olduğu gün hiphop dansçısı olmak isteyen Didem, kentsel dönüşüm fırsatçısı Raşit, belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan İffet ve mahallede yaşayan çocuklara gönüllü film dersi veren Ela'nın yolları aynı noktada buluşur. Bu kesişme hiç de tesadüf değildir.

HAYALETLER FİLMİ OYUNCULARI

Elektrik kesintisiyle başlayan filmde, günümüz Türkiye'sine dair distopik bir resim çiziliyor. Azra Deniz Okyay'ın yazıp yönettiği filmde; Nalan Kuruçim, Beril Kayar, Emrah Özdemir ve Dilayda Güneş gibi oyuncular var.

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