Hayalet şehre dönen Assos Antik Liman'da kaya ıslahı çalışmaları başladı

Hayalet şehre dönen Assos Antik Liman'da kaya ıslahı çalışmaları başladı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyü sınırları içerisinde yer alan Assos Antik Liman'da kaya ıslahı çalışmaları başladı.

Hayalet şehre dönen Assos Antik Liman'da kaya ıslahı çalışmaları başladı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyü sınırları içerisinde yer alan Assos Antik Liman'da kaya ıslahı çalışmaları başladı.

Antik Liman'nın bulunduğu bölgede tehlike arz eden kaya parçalarının temizlenmesi için 500 günlüğüne kapanan Assos Antik Liman'daki yol üzerinde kaya ıslahı çalışmaları başladı. Assos Antik Liman yolu üzerinde bu sabah 1 kepçe ve 1 kamyon ile kaya ıslahı çalışmaları başlarken, Antik Liman ise adeta hayalet şehre dönüştü. İşletmeler kapılarına kilit vururken, jandarma ekipleri de güvenlik için bölgede 24 saat nöbet tutuyor.

Ayvacık Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 26 Mart tarihinde ihalesi yapılan kaya ıslahı projesi kapsamında Assos Antik Liman'da bulunan turizm işletmecilerinin ve esnafların faaliyeti geçtiğimiz günlerde durdurulmuştu. Jandarma ekipleri tarafından Assos Antik Liman yolu 2 gün önce pazartesi sabah saatlerinden itibaren dubalarla kapatıldı. Antik Liman'a giriş yasağı uygulanırken, Antik Liman'a ziyaret için gelenler de jandarma ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmeyle geri döndürülmeye devam ediyor.

500 gün içerisinde bitirilmesi planlanan çalışmalar kapsamında Assos Antik Liman'ın üzerindeki tehlike arz eden kaya parçaları ve taşlar ıslah edilecek. Bu kapsamda Assos Antik Limanı'ndaki otel, pansiyon, kamp, restoran, büfe, çay bahçesi gibi işletmeler gibi toplam 19 tesis kapatılarak, tahliye edilmişti.

Bu sabah saatlerinde başlayan kaya ıslahı çalışmalarına, bölgenin arkeolojik ve doğal sit alanı olması sebebiyle arkeologlar da eşlik ediyor.

Bölgede geçtiğimiz yıllarda bir otelin üzerine kaya parçasının düşmesi üzerine bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri konuyu Çanakkale Valiliği'ne bildirmiş, bu kayaların ıslah edilmesi için rapor düzenlemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İPEK YAVAŞ