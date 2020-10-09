Maske ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek için hayalet kılığına girdiler
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Maske ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek için hayalet kılığına girdiler

09.10.2020 19:34 | Son Güncelleme: 09.10.2020 21:55

Karabük'te İlayda Gürbüz ve arkadaşı, koronavirüsten korunmak için alınan tedbirlere dikkat çekmek için ilginç bir yöntem denedi. Hayalet kılığına giren iki arkadaş, hem vatandaşları eğlendirdi hem de maske ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekti.

Karabük'te koronavirüs salgınına dikkat çekmek isteyen iki arkadaş hayalet kılığına girerek maske ve sosyal mesafenin önemine değindi.

HEM EĞLENDİRDİLER HEM DE TEDBİRLERE DİKKAT ÇEKTİLER

Karabük'te İlayda Gürbüz ve arkadaşı koronavirüsten korunmak için alınan önlemleri vatandaşlara anlatmak için ilginç yöntem denedi. Hayalet kılığına giren iki arkadaş Kemal Güneş Caddesi'nde gezerek vatandaşları hem eğlendirdi hem de sosyal mesafenin ve maskenin öneminden bahsetti. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği iki arkadaş yaptıkları işten dolayı mutlu olduklarını söylediler.

Maske ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek için hayalet kılığına girdiler

"KORONAVİRÜSE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN BÖYLE BİR KARAR ALDIK"

2020 yılının virüsle geçtiğini ve insanların bunaldığını ifade eden İlayda Gürbüz, "Karantinalar, bulaşma ve ölüm korkusu insanları bunalttı. Bizde insanları eğlendirmek ve koronavirüse bu yolla dikkat çekmek için böyle bir karar aldık. İnsanlar bizi görünce önce şaşırdılar sonra alkışladılar, bol bol resim çektirdiler. İnşallah bugünler geçecek" diye konuştu.

Maske ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek için hayalet kılığına girdiler
Maske ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek için hayalet kılığına girdiler
Maske ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek için hayalet kılığına girdiler
Maske ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek için hayalet kılığına girdiler
Maske ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek için hayalet kılığına girdiler
Maske ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekmek için hayalet kılığına girdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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