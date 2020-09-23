Hay-Der Derneği, Başkan Şahin'e plaket verdi

Midyat Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (Hay-Der), Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e plaket verdi.

Midyat Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (Hay-Der), Mardin'in Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'e plaket verdi.

Dernek başkanı Zeynel Abidin Erdem, Başkan Şahin'i makamında ziyaret etti.

Midyat Belediye Başkanı Şahin, Midyat Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği daha güzel işlere imza atacaklarını belirterek, "Belediye olarak sokak hayvanları için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ulaşabildiğimiz bütün sokak hayvanlarının gıda ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

Hay-Der Başkanı Zeynel Abidin Erdem ise, derneğin faaliyetleri hakkında yaptığı bilgilendirmenin ardından Başkan Şahin'e, hayvanlara yönelik hizmetlerinden dolayı plaket verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol