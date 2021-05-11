HAXR Esports CSGO Kadrosuyla yollarını ayırdı!
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HAXR Esports CSGO Kadrosuyla yollarını ayırdı!

HAXR Esports CSGO Kadrosuyla yollarını ayırdı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Organizasyon acaba yeni sezonda yer alacak mı?

Türkiye espor ekosistemine geçtiğimiz aylarda dahil olup ESL Türkiye'de mücadele eden HAXR Esports CSGO kadorsuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Organizasyon güncel olarak sosyal medya hesapları üzerinden bu paylaşımı yapmış olmasa da takım bünyesinde bulunan Can "cizzx" Pars "takım tekliflerine açık" olduklarını dile getiren bir Tweet paylaştı. Takımın şu anlık görüştüğü herhangi bir ekip olmadığı da gelen bilgiler arasında.

INTEL ESL Türkiye CS: GO Ligini 6. olarak bitiren ekip 14 maçta toplam 18 puan toplayabildi. Organizasyonun oyuncularla yollarını ayırmasının temel sebebi bu olabilir. Organizasyon cephesinden herhangi bir duyuru yapılmaması da taraftarların merakını daha da arttırıyor. Acaba HAXR Esports gelecek sezonda da ESL Türkiye'de yer alacak mı?

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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