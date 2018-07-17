Hawaii'de Tur Teknesine, Yanardağdan Püsküren Lavlar Sıçradı
ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavların adaları dolaşan bir tur teknesine sıçraması sonucu en az 13 kişinin yaralandı.
ABD'nin Hawaii eyaletinde ada açıklarında dolaşan bir tur teknesine Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavlar sıçradı. Olayda en az 13 kişi yaralanırken teknede bulunan 20 yaşındaki bir turist kadının bacağında ciddi zarar meydana geldiği açıklandı.
LAVLAR TEKNEYE SIÇRADI
Hawaii Toprak ve Doğal Kaynaklar Dairesinden yapılan açıklamada, Büyük Ada açıklarında dolaşan tur teknesi Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavların okyanusa döküldüğü bölgenin yakınından geçerken, lav içeriklerinin teknenin üstüne sıçradığı kaydedildi.
GENÇ KADIN CİDDİ BİÇİMDE YARALANDI
Yetkililer, olayda teknede bulunan en az 13 kişinin yaralandığını, 20 yaşındaki turist bir kadının bacağında ciddi zarar meydana geldiğini belirtti.
YORUMLAR (14)
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ula madem biliyorsunuz oraya yaklaşmanızın riskli olduğunu ne diye burnunuzu sokuyorsunuz haalen riskli bölgeye hey allahım yaaCevap Yaz Yayından Kaldır
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yanardaglar,,,insanogluna cehennemi hatırlatmalıdır.Cevap Yaz 6 Yayından KaldırİNSAN: kur''anda zikrediliyor ama siz gene de inanmak zorunda değilsiniz tabii ki sizde gözümle görmeden içinde yanmadan inanmam diyorsanız bu sizin bileceğiniz birşey2 Yayından KaldırDDDDD: Cehennemde ateş mi var hangi dürbünle gördün.2 Yayından KaldırNUMBİA: Yanardağlar insanlara üzerinde bulunduğumuz gezegene iyi bakmamız gerektiğini hatırlatmalıdır. Hayali bir yeri değil.2 Yayından Kaldır