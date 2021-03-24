Havza-Vezirköprü karayolu ve Bekdiğin OSB görüşüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Havza-Vezirköprü karayolu ve Bekdiğin OSB görüşüldü

24.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:15
Havza-Vezirköprü karayolu ve Bekdiğin OSB görüşüldü

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun heyeti olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ederek Havza-Vezirköprü karayolu ile Bekdiğin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) demiryolu bağlantısı konularını görüştüklerini söyledi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun heyeti olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret ederek Havza-Vezirköprü karayolu ile Bekdiğin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) demiryolu bağlantısı konularını görüştüklerini söyledi.

AK Parti 7. Olağan Genel Kurulu'na katılmak üzere Ankara'da bulunan Samsun heyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı ziyaret ederek Bakan Adil Karaismailoğlu ve Bakan Yardımcısı O"mer Fatih Sayan ile görüştü. Ziyaretlerin sonunda Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Bakan Adil Karaismailoğlu ile Bakan Yardımcısı O"mer Fatih Sayan'a semaver hediye etti.

Ziyaretle ilgili bir açıklama yapan Başkan Özdemir, "Bölgemiz için hayati önem arz eden Havza-Vezirköprü karayolunun yapımına başlanması dolayısıyla Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na teşekkürlerimizi ilettik. Ayrıca Bekdiğin Organize Sanayi Bölgemiz için son derece önemli olan demiryolu bağlantısı ve yükleme rampaları ile yol bağlantıları hakkındaki taleplerimizi ilettik. Sayın Bakanımıza yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN

Havza-Vezirköprü karayolu ve Bekdiğin OSB görüşüldü
Havza-Vezirköprü karayolu ve Bekdiğin OSB görüşüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Destici Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Merve Dizdar İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Ersun Yanal Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Havza-Vezirköprü karayolu ve Bekdiğin OSB görüşüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 14:26:32. #1.14#
title