Havza Ticaret ve Sanayi Odası Seçimi

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) başkanlığı seçimini, mevcut başkan Erkan Acar'ın listesi kazandı.

Oda binasında gerçekleştirilen seçimlerde Havza TSO üyesi olan CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek de oy kullandı.

Toplam 350 üyesi ile beş meslek grubunda 276 oy kullanma hakkı olan Havza TSO seçimlerinde 234 oy kullanıldı.

Seçimde Acar'ın listesi 183, Mahmut Karahan'ın listesi ise 49 oy aldı, 2 oy da geçersiz sayıldı.

Havza TSO'da meclis üyeliklerine ise Acar'ın yanı sıra Mustafa Başaran, Yakup Akekin, Dursun İkiz, Recep Teber, Mustafa Köse, Dilaver Kocatepe, Yusuf Alper Gedik, Kemal Savaş ve Saffet Ergin seçildi.

Meclis üyeleri, 13 Nisan'da toplanarak görev dağılımını yapacak.