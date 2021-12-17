Havza SYDV mütevelli heyetine muhtar üye seçimi yapıldı

FATİH, İSTANBUL (AA) - Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyetine muhtar üye seçimi yapıldı.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçim öncesi seçime katılan muhtarlara, vakıf müdürü Fatih Bıyık tarafından çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Seçilecek 2 muhtarın 2022 yılında Havza SYDV Mütevelli Heyeti'nde görev yapacağını kaydedildi.

Mütevelli heyetine üyelik için Gelincik Mahallesi Muhtarı Alaaddin Kiper ve Ekinpınar Mahallesi Muhtarı Şerif Tuğlu aday oldu.

Yapılan açık oylama sonucunda oyların tamamını alan Kiper ve Tuğlu, mütevelli heyeti üyeliğine seçildi.

Havza Muhtarları Derneği Başkanı ve Çakıralan Mahallesi Muhtarı Ahmet Çavdar, seçimin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İki muhtarımızı da tebrik ediyorum. İnanıyorum ki görevlerini hakkaniyet çerçevesinde sürdürecekler. Değerli muhtarlarımıza görevlerinde başarılar dilerim." dedi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri

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