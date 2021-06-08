Havza MTAL'de EBA platformuna ders videosu çekimleri sürüyor

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim programı amacıyla kurduğu TRT-EBA TV platformuna Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından ders programı hazırlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim programı amacıyla kurduğu TRT-EBA TV platformuna Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından ders programı hazırlanıyor.

Genel koordinatör Erdem Ünal, makine teknolojileri alanı öğretmeni Kadir Dinler, bilişim teknoloji öğretmenleri Burak Eskitürk ve Serkan Beder tarafından makine teknolojileri alanı Ar-Ge ve kalite kontrol dersi için müfredat üzerinden ders çekimlerine devam ediliyor.

Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulunda oluşturulan stüdyo sınıfta çekim yapan öğretmenlere çekimler öncesi teknik eğitim de verildi.

Yaklaşık 6 aydır süren ders çekimlerinde 36 bölümün 27'si tamamlandı.

Çekimleri tamamlanan dersler ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan komisyon, ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından incelendikten sonra EBA TV platformunda yayınlanmaya başlıyor.

Ders çekimleri hakkında bilgi alan Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, böylesi büyük bir projenin parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Havza Milli Eğitim Müdürlüğü olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarının eğitimine destek olmaktan ötürü gururluyuz. 6 aydır yoğun şekilde çekimlere emek veren Havza MTAL öğretmenlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu