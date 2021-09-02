Havza Kaymakamlığına atanan Nayman, Ulaş ilçesine veda etti

Sivas'ın Ulaş ilçesinden Samsun Havza Kaymakamlığına atanan Cengiz Nayman, Ulaş ilçesine veda etti.

Sivas'ın Ulaş ilçesinden Samsun Havza Kaymakamlığına atanan Cengiz Nayman, Ulaş ilçesine veda etti.

İlçede yaklaşık 1 yıldır görev yapan Nayman, kurum çalışanları ve ilçe esnafıyla vedalaşarak ilçeden ayrıldı.

Ulaş ilçesinde görev yapmaktan son derece mutlu olduğunu söyleyen Nayman, "Kurumlarımızla ve ilçe esnafıyla istişareli bir şekilde çalışmam oldu. Hepsine gayretlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaymakam Nayman'ı uğurlama törenine Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, kurum amirleri, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Ahmet Gencer, MHP İl Genel Meclis Üyesi Hikmet Kuruçay, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Karaçoban