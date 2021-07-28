Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına yeniden Ömer Büyük seçildi

Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığına, yeniden Ömer Büyük getirildi.

Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığına, yeniden Ömer Büyük getirildi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen genel kurula mevcut başkan Büyük, tek aday olarak katıldı.

Yapılan seçimde kullanılan 101 oyun tamamını alan Büyük, yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulu ise Ferudun Başaran, Hakan Çapan, Zafer Noyan ve Muhammed Öksüz'den oluştu.

Kooperatifin denetim kurulu üyeleri Murat Dadaşoğlu ve Aykut Kara, bölge birliği temsilcileri ise Ömer Büyük, Ferudun Başaran ve Hakan Çapan oldu.

Büyük, seçim sonucunun açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, kendisine ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarına destek veren herkese teşekkür ederek, "Yaptıklarımız ile esnafımızın takdirini ve güvenini kazanmak bizleri onore etti. Var gücümüzle Havza esnafımız için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Genel kurula Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar ile kooperatif üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu