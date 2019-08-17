Havza'dan kısa kısa

17.08.2019 11:35

Havza'da AFAD tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yürütülen "Afetlere Hazırlık Yılı" çalışmaları kapsamında "Afetlere Hazır Ol" ve "Afet Risklerini Anlamak" temalı sunumlar gerçekleştirildi.

Kaymakam Metin Yılmaz, Havza Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen sunum öncesi yaptığı konuşmada, 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümünde böyle bir etkinliğin önemli olduğunu belirtti.

Yılmaz, "17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Afetler etkilerini insan hayatında açtıkları yaralar ile uzun yıllar sürdürüyor. Afetlere hazır olmalı ve hayatta kalma şansımızı artırmalıyız. Sadece bireysel değil kurumsal ve toplumsal olarak afet ve afetten korunma bilincinin oluşması önemli." dedi.

AFAD Samsun İl Müdürü Levent Uçarlı yapılan çalışmaların amacının afete dirençli bir Türkiye oluşturmak için toplumda önlem alma kültürünü yerleştirmek ve vatandaşların afetlerde güvende kalabilmelerini sağlamak olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından AFAD görevlileri Jeoloji Mühendisi Emre Coşkunlu, İnşaat Mühendisi Erkin Tekin ile Arama ve Kurtarma Teknisyeni Turgay Kesim tarafından "Afetlere Hazır Ol" ve "Afet Risklerini Anlamak" temalı sunum yapıldı.

Yapılan sunumda afet, afetin tanımı, afet çeşitleri, afette korunma, ilimizde yaşanan afetler, AFAD'ın görevleri ve alınacak önemleri hakkında bilgiler verildi.

Sunumda 1943 Ladik depreminde 2 bin 800 kişinin hayatını kaybettiğini ve bunların 426'sının Havza'dan olduğu belirtilirken depremlerin yaşanan afetlerin yüzde 58'sini teşkil ettiğine işaret edildi.

Toplantıya, Kaymakam Yılmaz'ın yanı sıra Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AFAD Samsun İl Müdürü Levent Uçarlı ve resmi kurum amirleri katıldı.

Havza'da kış hazırlığı

Havza ilçesinde kadınlar kış hazırlıklarına başladılar.

Mevsim sebzelerinden konserve, kuşburnu marmeladı, erişte, salça ve yufkanın yanı sıra turşu yapan kadınlar kışa hazırlanıyor.

Ev hanımı Gülşah Şahin, kış hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, "Bu işler biraz yorucu oluyor ama kışın işlerimizi çok kolaylaştırıyor." dedi.

Domates konservesi yapan Şahin, sırası geldikçe turşu, yufka, tarhana, kuşburnu marmeladı ve şeker pancarı pekmezi yapacağını anlattı.

Şahin, "Bizleri yorsa da bu şekilde ev ekonomisine katkıda buluyoruz. Ayrıca kendi ellerimizle hazırladığımız ürünleri güven içinde tüketiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA