Havza'dan kısa kısa

Havza'da havaların ısınmasıyla sivrisinek ve haşerelerden korunmak için ilçe merkezinde ilaçlama ve temizlik çalışması başlatıldı.

Havza Belediyesi tarafından sivrisinek ve haşerelerden korunmak için ilaçlama çalışması yapılıyor, çöp konteynerleri de ilaçla yıkanarak dezenfekte ediliyor.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yaz aylarında sivrisinek ve haşerelerin çoğaldığını, bunun için ilaçlama ve temizlik çalışması yapıldığını söyledi.

Park ve bahçelerde akşamları oturan vatandaşların haşerelerden rahat olduklarını belirten Özdemir, "Vatandaşlardan ricamız, çöplerini poşetli şekilde konteynerlere atmaları. Malum havalar sıcak. Bu şekilde hem koku hem de haşerelerle mücadelede bizlere destek vermiş olacaklar." dedi.

Kaymakamlık personeli Dikici için veda yemeği

Havza Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürlüğünde görevli İlknur Kavalcı Dikici için veda yemeği düzenlendi.

Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Dikici, yükselme sınavı sonucu Kars Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne şef olarak atandı.

İlçede 3 yıl nüfus müdürlüğünde, 3 yıl da Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüğünde olmak üzere 6 yıldır görev yapan Dikici'nin ilçeden ayrılması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

Programa katılan Kaymakam Metin Yılmaz, memuriyetin en zor kısmının tayin ve atama dönemleri olduğunu belirterek, "Bir yerde uzun dönem görev yapıyorsunuz, yeni dostluklar ediyorsunuz ve tayin olup başka bir yere gidiyor, burada yeni bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz. Görevde yükselme sınavı sonucunda şef olarak atanan personelimize bundan sonraki görev hayatında başarılar diliyorum." dedi.

Dikici de yemeğe katılanlara teşekkür ederek, helallik istedi.

Yılmaz, daha sonra Dikici'ye plaket ve hediye sundu.

Kaynak: AA