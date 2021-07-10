Havza'da yaz futbol okulunun tek kız öğrencisinin hedefi milli takım
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Havza'da yaz futbol okulunun tek kız öğrencisinin hedefi milli takım

Havza'da yaz futbol okulunun tek kız öğrencisinin hedefi milli takım
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza İlk Kıvılcım Spor Kulübü tarafından açılan yaz futbol okulu eğitimine katılan tek kız futbolcunun hedefi, milli futbol takımda oynamak.

Havza İlk Kıvılcım Spor Kulübü tarafından açılan yaz futbol okulu eğitimine katılan tek kız futbolcunun hedefi, milli futbol takımda oynamak.

İlk Kıvılcım Spor Kulübü tarafından açılan yaz futbol okulunda 2007 ila 2013 yılları arası doğumlu 125 çocuk katılıyor. Futbol okuluna katılanlar arasında tek kız ise 12 yaşındaki Nehir Sezer oldu.

Havza İlçe Stadı'nda yapılan ve çocuklara temel futbol eğitiminin verildiği yaz futbol okulunda 2 antrenör görev alıyor.

Antrenör Murat Ünsal, AA muhabirine, yaz futbol okulu ile çocukları spora yönlendirerek kötü ortamlardan uzak tutmayı amaçladıklarını belirterek, "Sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyoruz. Bunun yanı sıra yetenekli öğrencilerimizi seçerek kulüp altyapısına alıyoruz." dedi.

Babası ile antrenmanlara gelen Nehir Sezer ise futbol oynamayı çok sevdiğini dile getirerek, "Okulda ve mahallede arkadaşlarımla hep futbol oynuyorum. Sınıfımızda kurulan takımımızda ve okulda da futbol oynayan tek kız benim. Hedefim profesyonel futbolcu olmak ve Kadın Milli Futbol Takımına girmek. Bunun için 4 yıldır çalışıyorum." diye konuştu.

Baba Osman Sezer de futbol oynamayı çok seven kızına elinden geldiğince destek olmaya çalıştığını vurgulayarak, "Nehir 6 yaşından bu yana sokakta ve okulda futbol oynuyor. 2018 yılından bu yana da yaz futbol okuluna devam ediyor. Pandemi döneminde Samsun Yabancılar Pazarı Kadın Futbol Takımı ile çalıştı. Takım yönetimine bizlere vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Sonuna kadar kızımın hayallerinin ve hedeflerinin peşindeyim." ifadesini kullandı.

Havza'da yaz futbol okulunun tek kız öğrencisinin hedefi milli takım
Havza'da yaz futbol okulunun tek kız öğrencisinin hedefi milli takım
Havza'da yaz futbol okulunun tek kız öğrencisinin hedefi milli takım
Havza'da yaz futbol okulunun tek kız öğrencisinin hedefi milli takım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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