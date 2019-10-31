Havza'da şehit mezarlarına çevre düzenlemesi

31.10.2019 12:22

Havza Belediyesi tarafından ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerde şehit mezarlarının çevre düzenlemesi yapılıyor.

Belediye tarafından Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciliği işbirliği ile yürütülen çalışmalar kapsamında şehit mezarlarında temizlik ve çevre düzenlemesi yapıldı. Şehit kabirlerinin etrafı parke ile kaplanıp, yürüyüş yolları yapıldı.

Çalışmaların tamamladığı Doğançayır, Eymir, Yenice ve Mısmılağaç mahallelerindeki şehit mezarlarını ziyaret eden ve çalışmalar hakkında Fen İşleri Şefi Muzaffer Tekin'den bilgiler alan Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilcisi Harun Saat, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir"e teşekkür etti.

Saat, "Şehit mezarlarımız yapılan çevre düzenlemesi ile daha güzel bir görünüm kazandı. Şehitliklere ulaşım kolaylaştı. İnşallah belediyemizin yapmış olduğu çalışmalar devam edecek. Sayın Başkanımız Sebahattin Özdemir'e ve belediye çalışanlarına hassasiyet ve gayretleri için şehit aileleri adına teşekkür ediyorum. Bir kez daha ülkemizin birliği için şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise vatan savunmasında hayatını kaybeden şehitlerin kabirlerinin bakımlarının özveriyle ve titizlikle yapıldığını belirterek, "Şehitlerimizin mezarlarında çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Ülkemiz için canlarından vazgeçen şehitlerimiz için ne yapsak azdır." diye konuştu.

Alınan bilgiye göre Kilis'te sivil askeri araçla kamyonun çarpışması sonucu şehit olan Piyade Astsubay Şevket Alnıdelik'in Doğançayır Mahallesi'ndeki kabrinde, Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin'in Yenice Mahallesi'ndeki kabrinde, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yahya Acar'ın Mısmılağaç Mahallesi'ndeki kabrinde ve Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesinde, helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muharrem Saygün'ün Eymir Mahallesi'ndeki kabrinde çevre düzenlemesi yapıldı.

Kaynak: AA