Havza'da saman fiyatları Havza ilçesinde saman fiyatlarının geçen yıla göre arttığı bildirildi.

Havza ilçesinde saman fiyatlarının geçen yıla göre arttığı bildirildi.

İlçede saman satışı yapan Adil Şenkal, AA muhabirine, Havza'dan Karadeniz'deki illere saman gönderdiklerini belirtti.

Saman fiyatlarındaki artışın çevre ilçelerde kuraklığa bağlı olarak buğdayda sap kısalığı görülmesinden kaynaklandığını belirten Şenkal, "Buna bağlı olarak saman da az oldu. İlçemizde böyle bir sorun yok fakat çiftçi saman fiyatlarının yükseleceği düşüncesi ile samanını depoladı ve satmıyor. Ayrıca saman işi yapanların haricinde bazı kişiler al sat yönetimi ile saman fiyatlarını yükseltiyorlar. Bunlara ilaveten işçilik ve diğer maliyetler de fiyatı etkiliyor. Şu an beyaz samanın kilosu 1 lira kaba samanın kilosu ise 95 kuruş. Balya fiyatı ise 20 ila 23 lira arasında. Fiğ samanının kilosu ise 1,5 lira." dedi.

Kış aylarında fiyatlarda artış yaşanabileceğini belirten Şenkal, "Aldığımız samanı hemen satıyoruz. Fiyatlar artacak endişesi ile besiciler saman stokluyor. Kış aylarına doğru piyasada saman azalacağı için fiyatlar artacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA