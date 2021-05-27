Havza'da muhtarlar salgın ve aşı konusunda bilgilendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Havza'da muhtarlar salgın ve aşı konusunda bilgilendirildi

Havza'da muhtarlar salgın ve aşı konusunda bilgilendirildi
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza'da muhtarlara yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşı konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Havza'da muhtarlara yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşı konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Metin Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda, pandemi sürecinde ilçede yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler gözden geçirildi.

Kaymakam Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, salgınla mücadelede aşının önemine vurgu yaparak, "Pandeminin bir an evvel bitmesi için tedbirlere uymamız gerekiyor. Bu süreçte aşı çok önemli. Lütfen sırası gelen aşısını yaptırsın çünkü aşının, koronavirüs nedeniyle meydana gelebilecek ölümleri azalttığı ve pandemi nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin çoğunun aşılarını yaptırmadıkları tespit edildi. Bir an önce bu virüsten kurtulmak istiyorsak son günlerde yapılan, 'Aşı olmayın, ilaç kullanmayın' gibi asılsız yorumlara inanmayalım, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini dikkate alalım ve sıra gelince de aşımızı mutlaka yaptıralım. Mahallelerinizde aşı sırası gelen vatandaşlarımıza aşı randevusu almalarında yardımcı olalım." dedi.

Belediye Başkanı Özdemir ise mahalle muhtarlarının topluma örnek olduğunu ifade ederek, "Sizler konumlarınız itibari ile halkımıza öncülük yapan kişilersiniz. Aşı konusunda topluma örnek olmalısınız. Aşı ne kadar yaygınlaşırsa o kadar çabuk hayat normale döner. Alınan tedbirlere ve kurallara titizlikle uyarsak, eski normal hayatımıza o kadar çabuk döneriz. İnşallah bu belayı en kısa zamanda atlatırız. Benim sizlerden isteğim kurallara uyma noktasında vatandaşlarımızı uyaralım ve bu konuda bilinçlendirelim." diye konuştu.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şubesi Başkanı Atilla Turguter ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Binali Yıldırım Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Demet Akalın Aslı Bekiroğlu Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gervinho Şenol Güneş Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Havza'da muhtarlar salgın ve aşı konusunda bilgilendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 17:19:11. #1.16#

title