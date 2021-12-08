Havza'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu - Haberler
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Havza'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hasara yol açtı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hasara yol açtı.

İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle Boyalıca Mahallesi'nde inşaat halindeki bir bina ile Sondaj Mahallesi'nde binanın çatıları uçtu.

Çatıdan kopan parçalar, çevredeki binalarda da zarara neden oldu.

Etkili rüzgar nedeniyle Havza İmam Hatip Lisesi yolunda bir ağaç da yıkıldı.

Havza'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Havza'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

Havza'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu

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AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri

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