Havza'da hizmet vermeye başlayan kaplıcalar dezenfekte edildi Samsun'un Havza ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında bir süredir kapalı olan ve yeniden hizmet vermeye başlayan kaplıcalarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında bir süredir kapalı olan ve yeniden hizmet vermeye başlayan kaplıcalarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde devam edilen çalışmalarda, işletmecilere İçişleri Bakanlığının konu ile ilgili genelgesi tebliğ edildi ve genel hijyen ve koronavirüs tedbirleri anlatıldı.

Ekipler tarafından kaplıcaların içi, ortak kullanım alanları ve çevresi dezenfekte edildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, pandemi sürecinde kaplıcaların kapalı kalmasının sağlık açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Kaplıcaların yeniden faaliyetlerine başladığını dile getiren Özdemir, "İşletmecilerimize gerekli tedbirleri almaları konularında uyarılarımızı yaptık. Bundan sonraki süreçte de işletmelerimiz sık sık denetlenecek. Kaplıcaya gelecek vatandaşlarımızın da kurallara uymaları hayati önem taşımakta. İnşallah normalleşme sürecini hızlı şekilde tamamlayacağız." dedi.

Kaynak: AA