Başkan Özdemir: "Çalışma planlarımızda halkımızın taleplerini ön planda tutmaktayız"
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Başkan Özdemir: "Çalışma planlarımızda halkımızın taleplerini ön planda tutmaktayız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Özdemir: 'Çalışma planlarımızda halkımızın taleplerini ön planda tutmaktayız'

Havza Belediyesinde 2021 doğal gaz altyapı çalışma programı istişare toplantısı düzenlendi.

Havza Belediyesinde 2021 doğal gaz altyapı çalışma programı istişare toplantısı düzenlendi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, "Çalışma planlarımızda halkımızın taleplerini ön planda tutmaktayız" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir başkanlığında düzenlenen 2021 doğal gaz altyapı çalışma programı istişare toplantısında ilçede yıl içerisinde yapılacak olan doğal gaz çalışmaları değerlendirildi. Firma yetkilileri ile ilgili belediye personelinin katılımı ile belediye meclis salonunda gerçekleşen istişare toplantısında çalışma yapılacak bölgeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçede kısmı alanlarda doğal gaz verilemeyen yerler kaldığına değinerek, "Çalışma planlarımızda halkımızın taleplerini ön planda tutmaktayız. İnşallah yıl sonunda kadar doğal gaz alamayan bölgelerimizde doğal gaza kavuşacak. İlçemizde yeni oluşan yerleşim bölgelerine de bu hizmeti götürmenin gayreti içerisindeyiz. Yine Havza Belediyesi ekiplerince çalışmalardan dolayı zarar gören yolların bakım ve onarımları ivedi bir şekilde yapılacak. Yine Havza Organize Sanayi Bölgemize doğal gaz verilmesi için görüşmelerimiz devam etmekte" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Özdemir: 'Çalışma planlarımızda halkımızın taleplerini ön planda tutmaktayız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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