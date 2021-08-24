Havza'da da "Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı" kampanyası başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Havza'da da "Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı" kampanyası başlatıldı

Havza'da da 'Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı' kampanyası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Vatandaşlarda gönüllü ve düzenli kan bağışı bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen "Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı" kampanyası, Havza'da da başlatıldı.

Vatandaşlarda gönüllü ve düzenli kan bağışı bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen "Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı" kampanyası, Havza'da da başlatıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde Samsun Valiliği himayesinde, kaymakamlıklarla iş birliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında 23 Ağustos-15 Ekim tarihlerinde 5 bin 555 ünite kan bağışı toplanması amaçlanıyor.

Havza Kaymakamlığı Toplantı Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında da Türk Kızılay kan bağışçısı kazanım uzmanı biyolog Alper Candan, katılımcılara bağış çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türk Kızılayın "Ulusal Güvenli Kan Temini Programı" kapsamında Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi'nin sorumluluk sahasındaki 5 ilden kan bağışı kabul ettiklerini söyledi.

Bölgede yıllık 130 bin ünite kan bağışı yapılması gerektiğine işaret eden Candan, "Ancak bölgede Türk Kızılaya yıllık 117 bin ünite kan bağışı yapılmaktadır. İnsanımızın kan ve kan ürünleri temini noktasında yaşadığı sıkıntılara son vermek amacı ile başlatılan 'Ulusal Güvenli Kan Temini Programı' kapsamında toplumda gönüllü, düzenli ve bilinçli kan bağışçısı kazanımı sağlamak amacıyla birçok kurum ve kuruluşla iş birliği protokolleri imzalanmış ve çalışmalar başlatılmıştır." dedi.

Son dönemde özellikle Kovid-19 nedeniyle kan bağışında istenilen sayılara ulaşamadıklarına dikkati çeken Candan, "Havza'da kampanya kapsamında 30-31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde 3 gün boyunca kan bağışı kabul edeceğiz. Havza'da hedefimiz en az 155 ünite kan bağışı kabul etmek." ifadesini kullandı.

Toplantıya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Müftüsü Mehmet Nurlu, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, Türk Kızılay İlçe Koordinatörü Ömer Faruk Çörekçioğlu, Havza Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Nizamattin Boyacı, Belediye Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt ile diğer ilgililer katıldı.

Havza'da da 'Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı' kampanyası başlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

Tamir için getirilen koltuktan altın çıktı
Tamir için getirilen koltuktan altın çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Hamid Karzai Ekrem İmamoğlu Jens Stoltenberg
Magazin Barış Arduç Cimilli İbo Serdar Ortaç Burak Özçivit
Spor Gervinho Mert Günok Erol Bulut Enner Valencia Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Havza'da da "Samsun Kan Bağışlıyor, Hedef 5555 Kan Bağışı" kampanyası başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 14:22:09. #1.16#

title