Havza'da camilerin dezenfeksiyonu yapıldı
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Havza'da camilerin dezenfeksiyonu yapıldı

Samsun'un Havza ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

28.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:26

Samsun'un Havza ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan ve yarın cuma namazıyla yeniden cemaatine kavuşacak camilerde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde cuma namazının kılınmaya başlanacağının duyurulması üzerine Havza Belediyesi Temizlik İşleri dezenfeksiyon ekibi tarafından camilerde de dezenfekte çalışması yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un koordinesinde yürütülen çalışmada camiler dezenfekte edildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, vatandaşların sağlığını korumak için normalleşme sürecinde atılacak her türlü adımı attıklarını vurgulayarak, "İbadethanelerimiz cemaatini, bizler de camilerimizde ibadetlerimizi eda etmeyi özledik. Evlerimizde yaptığımız temizlik ne kadar özenli ve önemliyse ibadethanelerimizin temizliği de bir o kadar önemlidir. İnşallah bu sıkıntılı günleri dayanışma içinde hep birlikte atlatacağız." dedi.

Havza Müftülüğünden yapılan açıklamada da camilerin cuma, öğle ve ikindi namazları kılınmak üzere açılacağı anlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"65 yaş üstü vatandaşlarımız ile hastalık belirtileri taşıyanların namazlarını evlerinde kılmaları gerekmektedir. Camilerdeki şadırvan ve tuvaletler kapalı olacağından abdestlerimiz evimizden alınarak gelinecek ve sünnetler evde kılınacaktır. Camilere maskeli olarak gelinecek ve namaz süresince çıkarılmayacaktır. Camilere gelirken herkes kendi seccadesiyle gelecek ve işaretli olan yerlere sererek namazını kılacaktır. Namaz öncesi ve sonrasında musafaha ve tokalaşmadan kesinlikle kaçınılacaktır. Camilere giriş ve çıkışlarda sosyal mesafeye dikkat edilecektir. Cuma namazları cami avluları, Kevser Camisi bahçesi ve Merkez Erkek Kur'an Kursu bahçesinde kılınacaktır."

Havza'da camilerin dezenfeksiyonu yapıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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