Havza'da aşure etkinliği düzenlendi

Havza'da muharrem ayı dolayısıyla On İki Yıldız Kültür Bilim Eğitim ve Sosyal Yaşam Vakfı ile Pir Sultan Abdal Derneği Havza Şubesi iş birliğinde aşure etkinliği düzenlendi.

Havza'da muharrem ayı dolayısıyla On İki Yıldız Kültür Bilim Eğitim ve Sosyal Yaşam Vakfı ile Pir Sultan Abdal Derneği Havza Şubesi iş birliğinde aşure etkinliği düzenlendi.

Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan cemevinde düzenlenen aşure gününe CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, CHP ilçe Başkanı Halil Alkan, İYİ Parti İlçe Başkanı Abdullah Baş, Pir Sultan Abdal Derneği Samsun Şube Başkanı Cem Sultan Emir, Pir Sultan Abdal Derneği Havza Şube Başkanı Necati Köse ile vatandaşlar katıldı.

On İki Yıldız Kültür Bilim Eğitim ve Sosyal Yaşam Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı da olan Zeybek, programda yaptığı konuşmada, cemevlerinin ve camilerin birbirinden farkı olmadığını söyledi.

Bu matem gününün bir daha Kerbelalar yaşanmasın, o günden ders çıkarılsın diye yaşatıldığını belirten Zeybek, "Birlik ve bütünlüğüne her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." dedi.

Özdemir ise Türkiye'nin asıl zenginliğini kültürel zenginlik olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizi güzelleştiren renklerimiz birlikte güzel. Bu renkleri birlikte tutmak ve ortak kültürümüzü yaşatmak için çalışmalıyız. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Yüce Mevlam yapmış olduğumuz ve yapacak olduğumuz ibadetleri kabul etsin." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Alevi dedeleri tarafından dua edilmesinin ardından kesilen kurban etlerinden hazırlanan lokma ve 12 imamı temsilen 12 çeşit malzemeden hazırlanan aşure, davetlilere dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu