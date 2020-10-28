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Samsun'dan kısa kısa

28.10.2020 12:38 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:52
Samsun'dan kısa kısa

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, ilçede incelemelerde bulundu.

Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı, ilçede incelemelerde bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'nde yapımında sona yaklaşılan ve gelecek yıl hizmete girmesi planlanan Kavak Devlet Hastanesi inşaat alanını gezerek incelemelerde bulunan Saygılı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Saygılı'ya incelemeleri sırasında Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Abdulkadir Koçoğlu ile Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Uğur Barış eşlik etti.

Kaymakam Saygılı, Gençlik Merkezini de ziyaret etti.

Gençlik Merkezi büro ve salonlarında incelemede bulunan Saygılı, Müdür Vekili Tunsel Aslankoç ve gençlik liderlerinden bilgi aldı.

Saygılı, düzenlenecek kurs ve yapılacak çalışmalar sırasında Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan maske takma, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesini istedi.

Kavak'ta Mevlid Kandili programı

Kavak Müftülüğünce Mevlid Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Kavak Müftüsü Yakup Belen, Kavak Akbelen Ortaokulu'nda gerçekleştirilen programın açılışında, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2020 yılı Mevlid-i Nebi Haftası temasının "Peygamberimiz ve Çocuk" olarak belirlendiğini söyledi.

Her çocuğun aile için olduğu kadar toplum için de değerli olduğunu vurgulayan Belen, Hazreti Peygamber'in çocuklara verdiği önem ile çocukların aile içi ve toplumdaki yeri hakkında bilgi verdi.

Program sonunda öğrencilere "Peygamberimiz ve Çocuk" adlı kitap dağıtıldı.

Havza Belediyesi esnafa bayrak dağıttı

Havza Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.

Havza Belediyesi Halka İlişkiler Müdürü Zeki Kurt koordinesinde ilçe merkezinde esnafa bayrak dağıtılarak, ilçenin bayraklara donatılması sağlandı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, rengini şehitlerin kanından alan Türk bayrağı ile gurur duyduklarını, Belediye olarak milli bayramlarda her zaman duyarlı olduklarını belirterek, "Şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıracağız. Bayrağımız, bizim en önemli birleştirici unsurlarımızdan biridir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi önemli bir günde her evin balkonunda, her dükkanın camında bayrağımızı görmek istiyoruz. Vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Samsun'dan kısa kısa
Samsun'dan kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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